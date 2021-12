Capgemini-Studie Banken können mit Fintech-Konkurrenz kaum mithalten

Der World Retail Banking Report (WRBR) der Management-Beratung Capgemini und des in Paris ansässigen Branchenverbands Efma kommt zu dem Ergebnis, dass weltweit mittlerweile 63 Prozent aller Bankkunden Fintech-Produkte oder -Dienstleistungen nutzen.Deutsche Kunden sind demnach mit 66 Prozent etwas affiner in der Nutzung von Fintech-Produkten als der weltweite Durchschnitt. Auch würden sie Freunden und Familienmitgliedern öfter ihren Fintech-Anbieter (66 Prozent) als ihre Bank (43 Prozent) weiterempfehlen.Als ihre größte Stärke nennen 70 Prozent der Banken das Vertrauen ihrer Kunden. Doch ihr Vorsprung verringert sich: Mehr als 88 Prozent der mehr als 16.000 befragten Kunden aus 32 Ländern geben an, ihrem Fintech-Provider zumindest in einem gewissen Maße zu vertrauen.„Wenn es den Banken nicht gelingt, mehr kundenrelevante Innovationen voranzutreiben, werden Fintechs bestehende Lücken nutzen und weitere Kunden hinzugewinnen“, sagt Klaus-Georg Meyer, Leiter Business & Technology Consulting Financial Services bei Capgemini.„Banken haben die Möglichkeit, kollaborativ mit Fintechs zusammenzuarbeiten. Dafür müssen die Banken jedoch agiler werden und schneller handeln, bevor sich das Zeitfenster im sich rasch entwickelnden Umfeld wieder verschließt“, so Meyer weiter.Der Capgemini-Studie zufolge sehen es fast zwei Drittel der Führungskräfte in Banken als notwendig an, Fintechs als Partner zu betrachten. Dabei geht die Mehrheit der Strategien zur Bankenentwicklung in Richtung Zusammenarbeit (46 Prozent) und Investment (44 Prozent). Weniger als ein Fünftel (18 Prozent) spricht von Plänen zur Akquisition einer Fintech-Firma oder ihrer Technologie.