Flossbach von Storch hat sich an die Spitze des diesjährigen Capital Fonds-Kompasses gesetzt. Das Ranking zeichnet die 100 wichtigsten Fondsgesellschaften in Deutschland aus. Mit einer Gesamtpunktzahl von 86,7 von 100 möglichen Punkten landet die Kölner Investmentgesellschaft Flossbach von Storch auf Platz eins.

Die Bewertung durch das Wirtschaftsmagazin „Capital“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Scope Analysis und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA). Im Fokus stehen die Qualität der Fonds, die Vielfalt der Produktpalette, das Management und der Kundenservice. Die Analyse umfasste dieses Jahr 4.929 Einzelfonds und unterschied zwischen Universalisten, also Anbietern mit einem breiten Spektrum von mindestens 32 in Deutschland vertriebenen Fonds, und Spezialisten, die ein kleineres Fondsangebot bereithalten.

Deka führt Universalisten an

Im Bereich der Universalisten konnte sich die Deka, die Fondsgesellschaft der Sparkassen, erneut an die Spitze setzen – gefolgt von Union Investment, der Anlagegesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken. J.P. Morgan Asset Management sicherte sich den dritten Platz unter den Investmenthäusern mit einer umfangreichen Fondspalette.

Unter den Universalisten erhalten die Höchstnote von fünf Sternen auch der französisch-deutsche Anbieter Oddo BHF Asset Management, die DWS und der US-Anbieter Capital Group.

Bemerkenswert: Union Investment erhält seit Beginn der Analyse vor 22 Jahren kontinuierlich die Höchstnote von fünf Sternen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Flossbach von Storch vorne, Meag steigt in Top 3 auf

Unter den Spezialisten liegt Flossbach von Storch vorne. Der Münchener Anbieter Meag hat sich deutlich verbessert und belegt nun den dritten Platz im Gesamtranking. Siemens Fonds Invest und Ampega Investment konnten ebenfalls Positionen in den Top Ten einnehmen und erstmals eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten.

Die Bewertungskriterien des Fonds-Kompasses legen großen Wert auf die Fondsqualität, die bei Universalisten 50 Prozent und bei Spezialisten 55 Prozent der Gesamtwertung ausmacht. Die Analyse berücksichtigt die Wertentwicklung der zum Vertrieb in Deutschland zugelassenen Produkte über verschiedene Zeiträume.

Neben der Fondsqualität fließen auch die Breite der Produktpalette, das Management sowie der Kundenservice in die Bewertung ein. Letzterer umfasst insbesondere die Informationsangebote im Internet, die Reaktionsgeschwindigkeit und -qualität auf Kundenanfragen sowie die Präsenz in sozialen Netzwerken.

Die vollständigen Ergebnisse mit allen Details finden Sie unter capital.de oder in der März-Ausgabe des Magazins.