Capital Group Connect 2018 Im Netzwerk der Macht: Wer übernimmt die Führungsrolle in der Welt?

Der Chefsessel der Weltpolitik scheint unbesetzt. Denn die USA ziehen sich auf Trumps innenpolitischer Linie „America First“ von der Weltbühne zurück. Eine geopolitische Zäsur. Doch wer füllt das Macht-Vakuum? Wer kann es überhaupt? Deutschlands Stimme gewinnt an Gewicht. Doch welche Rolle spielen China und Russland? Und wer bremst das verbale Wettrüsten mit Nordkorea?

Erleben Sie eine Positionierung aus erster Hand, einen Marktausblick 2018 und eine Umsetzung des Globalisierungsthemas in dem Flaggschiff-Produkt Capital Group New Perspective Fund (LUX).

Wir laden Sie ein zur Premiere des Capital Group Connect 2018 am 15. Februar 2018 ab 16.30 Uhr in der Villa Kennedy in Frankfurt am Main.

Agenda:

16:30 Uhr

Registrierung, Welcome Drinks und Fingerfood



17:00 Uhr

Thiemo Volkholz, Managing Director Capital Group: Begrüßung



17:10 Uhr

Martyn Hole, Equity Investment Director Capital Group

Makro Ausblick: Was hält 2018 für Investoren bereit? Zeit für Balance und Flexibilität



17:35 Uhr

John Emerson, Global Relationship Manager und stv. Vorsitzender der Capital Group International, Inc.: Wer übernimmt die Führungsrolle in der Welt? (Interview; Moderator: Thiemo Volkholz)



18:25 Uhr

Martyn Hole: Das Gesicht der Globalisierung verändert sich. Wo finden wir die Investmenttrends von morgen?



19:00 Uhr

Get-together & Flying Dinner



22:00 Uhr

Ende



Hinweis:

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Das Platzkontingent ist begrenzt. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei unter anderem um eine Produktveranstaltung der Capital Group handelt.

Speaker:

John Emerson, Global Relationship Manager und stv. Vorsitzender der Capital Group International, Inc.



John Emerson verfügt über 16 Jahre Branchenerfahrung mit Capital Group. Er war zuletzt Botschafter der Vereinigten Staaten in der Bundesrepublik Deutschland, hat u.a. als Deputy Assistant von Präsident Clinton gearbeitet und wurde von Präsident Obama in den Beratenden Ausschuss für Handelspolitik und Verhandlungen berufen. John Emerson lebt in Los Angeles.

Martyn Hole, Investment Director



Martyn Hole ist Investment Director für Aktien bei Capital Group und arbeitet in London. Er verfügt über 35 Jahre Investmenterfahrung und ist seit 14 Jahren bei der Capital Group tätig. Martyn Hole arbeitet in seiner Funktion sehr eng mit den Portfoliomanagern zusammen und ist das Bindeglied zwischen dem Portfoliomanagement und den Kundenbeziehungen. Er gibt auf dem Event einen Ausblick in das Aktienjahr 2018 und stellt Investmenttrends vor.

