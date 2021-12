Capital Group Connect 2019 Global Trade - Wo steht Deutschland?

Handelsstreit, Protektionismus, Brexit – die Rolle der Länder im heutigen geopolitischen Umfeld ändert sich rasant und lässt Investoren teils unsicher zurück. Wer ist das nächste Opfer von Donald Trumps Zollpolitik? Wie positioniert sich China im globalen Staatenverbund? Was passiert nach dem auf den 31. Oktober verschobenen Brexit-Datum und wie wirkt sich der Brexit auf die globale Wirtschaft aus?

Erleben Sie eine Einschätzung zur Marktlage und erfahren Sie mehr über das nächste Kapitel in der Geschichte der Globalisierung und zu möglichen Auswirkungen auf den globalen Investment-Markt durch unsere Investmentspezialisten.

Besuchen Sie die Premiere des Capital Group Connect in München am 19. November 2019 ab 16:30 Uhr im The Charles Hotel Munich.

Programm:

16:30 Uhr

Welcome Drinks und Fingerfood



17:00 Uhr

Begrüßung

Karolyn Krekic, Managing Director Capital Group



17:10 Uhr

Ein Makro-Ausblick für Anleihen

Peter Becker, Investmentdirektor Anleihen



17:35 Uhr

Global Trade - Wo steht Deutschland?

John Emerson, Global Relationship Manager und stv. Vorsitzender der Capital Group, Inc.



18:30 Uhr

Die Millennials - Wie beeinflussen sie die Weltwirtschaft?

Martyn Hole, Investmentdirektor Aktien



19:00 Uhr

Get-together & Flying Dinner







Hinweis:

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Das Platzkontingent ist begrenzt. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei unter anderem um eine Produktveranstaltung der Capital Group handelt.

Sprecher:

John Emerson, Global Relationship Manager und stv. Vorsitzender der Capital Group International, Inc.



John Emerson ist insgesamt über 16 Jahre bei Capital Group tätig. Er war zuletzt Botschafter der Vereinigten Staaten in der Bundesrepublik Deutschland, hat u.a. als Deputy Assistant von Präsident Clinton gearbeitet und wurde von Präsident Obama in den Beratenden Ausschuss für Handelspolitik und Verhandlungen berufen. John Emerson lebt in Los Angeles.







Peter Becker, Investmentdirektor Anleihen



Peter Becker verfügt über 22 Jahre Branchenerfahrung und kam 2018 zur Capital Group. Bevor er zu Capital Group kam, war er als Managing Director im Bereich Fixed Income Product Management bei Wellington Management tätig. Davor war er Portfoliomanager bei Aberdeen Asset Management. Er hat einen Master-Abschluss der Ingolstadt School of Management und ist Chartered Financial Analyst®.







Martyn Hole, Investmentdirektor Aktien



Martyn Hole ist Investmentdirektor für Aktien bei Capital Group und in London tätig. Er verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und ist seit 16 Jahren bei Capital Group tätig. Bevor er zu Capital kam, arbeitete er bei J.P. Morgan Asset Management. Martyn Hole hat einen Master-Abschluss in Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Auszeichnung der University of Cambridge. Zudem ist er Chartered Financial Analyst®.





Veranstaltungsort: