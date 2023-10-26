Nachfolge geregelt Capital Group ernennt Führungstrio

Mike Gitlin ist neuer Vorstandsvorsitzender der Capital Group. Er folgt auf Tim Armour, der in den Ruhestand geht. Martin Romo wird Vorsitzender und Investmentchef. Jody Jonsson wird stellvertretende Vorsitzende.

Der Verwaltungsrat der Capital Group hat mit sofortiger Wirkung Mike Gitlin zum President und Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer) ernannt. Martin Romo, der seit über 30 Jahren in diversen Führungspositionen im Unternehmen tätig ist, wird Vorsitzender (Chairman) und Investmentchef (Chief Investment Officer). Jody Jonsson, seit über 33 Jahren im Unternehmen, wird stellvertretende Vorsitzende (Vice Chair).

Tim Armour wird nach einer 40-jährigen Karriere im Unternehmen in den Ruhestand gehen. Außerdem wird Rob Lovelace als Vice Chair und President zurücktreten, dem Unternehmen jedoch als Portfoliomanager erhalten bleiben.

Gitlin soll laut Pressemitteilung mit anderen Führungskräften zusammenarbeiten, um die langfristige Strategie des Unternehmens voranzutreiben und umzusetzen. Romo wird mit den Anlageexperten arbeiten, um die Verpflichtungen gegenüber den Kunden zu erfüllen und sicherzustellen, dass die differenzierten Anlageprozesse weiterhin langfristige Anlageergebnisse erzielen.

Jonsson wird weiterhin als Presidentin der Capital Research Management Company (CRMC) und Chair des CRMC Executive Committee tätig sein. Darüber hinaus soll sie dabei helfen, das Unternehmen weiterzuentwickeln.

Gitlin verfügt über 29 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und ist seit acht Jahren bei der Capital Group tätig. Zuvor war er Leiter der Abteilung für festverzinsliche Wertpapiere bei T. Rowe Price und davor deren globaler Leiter des Handels. Davor war er Leiter des US-Aktienhandels bei Citigroup Global Markets, war auch Leiter des asiatisch-pazifischen Verkaufshandels, Leiter des asiatisch-pazifischen Aktienhandels und Leiter des internationalen Aktienhandels. Außerdem war er Leiter des asiatisch-pazifischen Handels bei Credit Suisse Asset Management und handelte mit japanischen Aktien und Anleihen für George Weiss and Associates.

Über die Capital Group

Der Investmentmanager feierte 2021 sein 90-jähriges Bestehen. Das Unternehmen managt Multi-Asset-, Aktien- und Anleihestrategien für unterschiedliche Investoren. Heute arbeitet das Unternehmen mit Finanzintermediären und -instituten zusammen und managt über 2,15 Billionen Euro in langfristigen Anlagen für Investoren aus aller Welt.