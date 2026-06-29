Ein Blackrock-Manager wechselt zu Capital Group: Jamie Sinclair übernimmt nach über zehn Jahren bei iShares eine neue Führungsposition.

Capital Group besetzt eine neue Führungsposition für sein aktives ETF-Geschäft. Jamie Sinclair übernimmt als Leiter ETFs die Verantwortung für Europa und Asien-Pazifik. Er arbeitet von London aus und soll das aktive ETF-Geschäft des Hauses in beiden Regionen aufbauen und leiten.

Sinclair wechselt von Blackrock, wo er mehr als zehn Jahre in leitenden Positionen tätig war, zuletzt als Leiter iShares Product Distribution für die EMEA-Region. Insgesamt bringt er mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung mit. Er berichtet an Scott Davis, Leiter ETFs bei Capital Group.

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Capital Group verwaltet nach eigenen Angaben rund 3,4 Billionen US-Dollar. In den USA bietet das Haus 25 aktive ETFs sowie acht ETF-Modellportfolios an und ist dort nach eigenen Angaben drittgrößter Anbieter aktiver ETFs mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent.