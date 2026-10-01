Capital Group startet mit aktiven ETFs in Europa
Die US-Fondsgesellschaft Capital Group weitet ihr Geschäft mit aktiven ETFs über Nordamerika hinaus aus. Die Central Bank of Ireland hat jetzt die ersten aktiven ETFs des Hauses genehmigt. Die im Ucits-Mantel und in Irland aufgelegten Produkte sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2027 für Anleger in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich sein.
Zum Auftakt plant Capital Group drei Aktien- und eine Anleihen-Strategie:
Am US-Markt schon länger mit aktiven ETFs vertreten
In den USA ist die Capital Group mit aktiven ETFs bereits seit 2022 aktiv. Das Volumen dort liegt inzwischen bei 160 Milliarden US-Dollar, verteilt auf 25 Strategien und acht ETF-Modellportfolios. Hinzu kommen sieben Fonds in Kanada. Nach eigenen Angaben ist die Gesellschaft damit der drittgrößte Anbieter aktiver ETFs auf dem US-Markt. Insgesamt verwaltet Capital Group 3,6 Billionen US-Dollar.
Den Schritt nach Europa begründet das Unternehmen mit einer veränderten Nachfrage. „Anleger wünschen sich zunehmend die Flexibilität und Effizienz von ETFs in Kombination mit den Vorteilen aktiven Managements“, sagt Guy Henriques, der bei Capital Group das Kundengeschäft in Europa und Asien-Pazifik verantwortet.
Jamie Sinclair, Produkt- und Vertriebsleiter ETF für dieselben Regionen, verweist zusätzlich auf die Lage an den Börsen: „Da die Aktienmärkte zunehmend konzentrierter werden, legen Anleger größeren Wert auf fundamentales Research, aktive Anlageentscheidungen und Diversifikation.“