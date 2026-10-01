Die irische Finanzaufsicht hat grünes Licht gegeben: Capital Group will in Europa auch aktiv gemanagte ETFs anbieten. Vier Strategien machen den Anfang.

Die US-Fondsgesellschaft Capital Group weitet ihr Geschäft mit aktiven ETFs über Nordamerika hinaus aus. Die Central Bank of Ireland hat jetzt die ersten aktiven ETFs des Hauses genehmigt. Die im Ucits-Mantel und in Irland aufgelegten Produkte sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2027 für Anleger in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich sein.

Zum Auftakt plant Capital Group drei Aktien- und eine Anleihen-Strategie:

Global Growth Equity,

US Core Equity,

US Dividend Value und

Global Bond Plus.

Am US-Markt schon länger mit aktiven ETFs vertreten

In den USA ist die Capital Group mit aktiven ETFs bereits seit 2022 aktiv. Das Volumen dort liegt inzwischen bei 160 Milliarden US-Dollar, verteilt auf 25 Strategien und acht ETF-Modellportfolios. Hinzu kommen sieben Fonds in Kanada. Nach eigenen Angaben ist die Gesellschaft damit der drittgrößte Anbieter aktiver ETFs auf dem US-Markt. Insgesamt verwaltet Capital Group 3,6 Billionen US-Dollar.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Den Schritt nach Europa begründet das Unternehmen mit einer veränderten Nachfrage. „Anleger wünschen sich zunehmend die Flexibilität und Effizienz von ETFs in Kombination mit den Vorteilen aktiven Managements“, sagt Guy Henriques, der bei Capital Group das Kundengeschäft in Europa und Asien-Pazifik verantwortet.

Jamie Sinclair, Produkt- und Vertriebsleiter ETF für dieselben Regionen, verweist zusätzlich auf die Lage an den Börsen: „Da die Aktienmärkte zunehmend konzentrierter werden, legen Anleger größeren Wert auf fundamentales Research, aktive Anlageentscheidungen und Diversifikation.“