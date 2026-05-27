Capital Group und KKR starten Public-Private-Kreditstrategie
Capital Group und KKR erweitern ihre globale Partnerschaft. Die beiden Investmentgesellschaften legen mit dem Capital Group KKR Global Multi-Sector+ (GMS+) erstmals eine gemeinsame Public-Private-Investmentstrategie in Europa und im Asien-Pazifik-Raum auf. Der Fonds kombiniert börsennotierte Anleihen mit Private Credit innerhalb einer einzigen Struktur.
GMS+ strebt eine Allokation von rund 60 Prozent in börsennotierte Anleihen an, die von Capital Group verwaltet werden. Die verbleibenden 40 Prozent entfallen auf Private Credit unter der Verantwortung von KKR, das als Subadvisor tätig ist. Ziel ist es, durch Investitionen in verschiedene Segmente festverzinslicher Wertpapiere sowie Private Credit hohe laufende Erträge zu erzielen.
Ein wesentliches Merkmal des Fonds ist die Liquiditätsstruktur: GMS+ ermöglicht monatliche Rücknahmen von bis zu 3 Prozent des Fondsvolumens. Das liegt über dem, was bei klassischen Private-Credit-Fonds üblich ist.
Vertrieb zunächst über HSBC Private Bank
In einer ersten Phase wird der Fonds ausschließlich über HSBC Private Bank in ausgewählten Märkten angeboten. Lavanya Chari, Leiterin Wealth and Premier Solutions bei HSBC, begründet die Zusammenarbeit so: „Im aktuellen Umfeld suchen professionelle Anleger nach umfassenderen Möglichkeiten zur Diversifikation ihrer Portfolios und zur Erzielung differenzierter Ergebnisse.“
Fortsetzung einer 2023 gestarteten Partnerschaft
Capital Group und KKR hatten ihre strategische Partnerschaft vor rund zwei Jahren angekündigt. GMS+ ist der erste Fonds, der im Rahmen dieser Kooperation in Europa und Asien-Pazifik aufgelegt wird. In den USA haben die beiden Gesellschaften bereits zwei Public-Private-Credit-Strategien sowie eine Public-Private-Equity-Strategie lanciert.
Guy Henriques, President der Europe and Asia Pacific Client Group bei Capital Group, erklärt: „GMS+ ist eine umfassende Credit-Lösung, die zwischen traditionellen Anleihefonds und alternativen Investments angesiedelt ist und das Potenzial für höhere Renditen, geringere Volatilität und eine stärkere Diversifikation bietet.“
Eric Mogelof, Partner und Leiter Global Client Solutions bei KKR, sieht Vorteile in der gebündelten Expertise: „Die Möglichkeit, über einen einzigen Zugangspunkt in großem Umfang mit führenden Investmentmanagern in börsennotierte Titel und Private Markets zu investieren, bietet Anlegern einen echten Mehrwert.“