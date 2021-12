Redaktion 21.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Capital Immobilien-Kompass Immobilienpreise in deutschen Metropolen steigen und steigen

Innerhalb eines Jahres verteuerten sich Neubauwohnungen in Köln im Schnitt um fünf Prozent, in Berlin um sechs und in Stuttgart sogar um zehn Prozent. Dieser Trend wird durch das historisch niedrige Zinsniveau für Hypothekenkredite weitergehen.