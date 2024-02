Capitulum Asset Management wurde im Jahr 2018 als eigentümergeführte Investmentboutique in Berlin gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens mit Sitz im Herzen der Bundeshauptstadt liegt in der Verwaltung globaler Anleihestrategien für institutionelle und private Anleger. Das betreute Volumen beläuft sich auf mehr als eine Milliarden Euro. Die Übereinstimmung mit den Interessen der Kunden bildet eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Basis. Das Managementteam um den geschäftsführenden Gesellschafter Lutz Röhmeyer verantwortet mit einer Investmenterfahrung von mehr als 20 Jahren verschiedene Publikumsfonds und institutionelle Spezialfondsmandate. Es wurde für seine Leistungen wiederholt von den internationalen Ratingagenturen ausgezeichnet.

Capitulum Asset Management steht für aktives Investieren abseits eines Benchmark-Denkens. Das Ziel ist es, mit allen Strategien einen Mehrwert für die Investoren zu erzielen und dabei insbesondere risikoadjustiert zu überzeugen. Die bewährte Investmentphilosophie beruht auf einem disziplinierten und systematischen Anlageprozess, der antizyklisch Unterbewertungen der Kapitalmärkte nutzt. Insbesondere auf dem Gebiet der globalen Anleihemärkte in lokalen Währungen gilt Capitulum Asset Management als Spezialist und blickt im Schwellenländersegment auf eine lange Erfolgsbilanz zurück. Nachhaltige Kriterien bilden einen wichtigen Baustein im Anlageprozess.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.