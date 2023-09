Carbon Credits „Emissionszertifikate eignen sich hervorragend dafür, ein Portfolio zu diversifizieren“

Der Markt für Carbon Credits ist noch vergleichsweise jung und überschaubar, wächst aber mit hohem Tempo. Dabei handelt es sich um ein Instrument zur Regulierung beziehungsweise Senkung von Treibhausgasemissionen. Der größte Teil entfällt auf Kohlendioxid (CO2). Dazu gehören aber auch Methan und Stickstoffoxid. Das Instrument geht auf das Kyoto-Protokoll aus dem Jahr 1997 zurück.

Der älteste Markt für Carbon Credits ist der in Europa. Hier begann der Emissionshandelssystem im Jahr 2005. Seitdem bekommen Industrieanlagen oder Kraftwerke jedes Jahr Emissionszertifikate zugeteilt. Diese verbriefen jeweils das Recht, eine Tonne CO2 kostenlos in die Luft zu blasen. Wenn eine Fabrik mehr Treibhausgase emittiert als sie zugeteilte Rechte hat, muss sie entweder eine Strafe zahlen oder zusätzliche Emissionszertifikate zukaufen. Diese stammen von Empfängern, die mehr Rechte zugeteilt bekamen als sie benötigten.

Der Clou ist, dass jedes Jahr weniger Emissionsrechte ausgegeben werden, um den CO2-Ausstoß schrittweise zu senken. Außer dem Emissionshandelssystem in der EU gibt es weltweit weitere sogenannte Carbon-Offset-Projekte. Jedes Jahr werden weltweit Emissionsrechte mit einem Volumen von schätzungsweise 900 Milliarden Dollar gehandelt. Damit handelt es sich um einen vergleichsweise überschaubaren Markt, der aber ständig wächst.

Hohes Wachstumspotenzial

Bislang werden nur in etwa 20 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen bepreist. Um das angepeilte Ziel der Welt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu wirtschaften und keine Treibhausgase mehr auszustoßen, zu erreichen, müsste sich der Anteil der kostenpflichtigen Emissionen bis 2030 auf voraussichtlich 40 Prozent verdoppeln.

Rund 90 Prozent des Weltmarkts entfallen auf das Emissionshandelssystem der EU, also auf den ältesten und reifsten Markt für CO2-Zertifikate. Vereinfacht ausgedrückt lassen sich somit Carbon Credits mit den hier gehandelten Emissionsrechten, den EU Allowances (EUAs), gleichsetzen. Deren Start gestaltete sich schwierig, weil es anfangs mehr Emissionsrechte gab, als tatsächlich benötigt wurden. Doch die EU hat die Ausgabe neuer Zertifikate immer wieder verknappt und so für eine signifikante Nachfrage gesorgt.

Dadurch ist auch die Volatilität zurückgegangen. Ursprünglich investierten vor allem Hedgefonds in Emissionszertifikate. Mittlerweile gibt es aber auch ETFs, die hier engagieren, und auch normale Asset Manager sind in dem Markt präsent.

Geringe Korrelationen

Die wachsende Beliebtheit von Carbon Credits hängt maßgeblich mit ihrer fehlenden beziehungsweise sinkenden Korrelation mit den anderen Instrumenten des Kapitalmarkts – Anleihen und Aktien – zusammen. Emissionszertifikate eignen sich somit hervorragend dafür, ein Portfolio zu diversifizieren.

Kurzfristig scheint der Markt allerdings überhitzt zu sein, denn seit dem Tief während der Corona-Pandemie ist der Preis für EUAs um mehr als 300 Prozent gestiegen und hat damit mehr gebracht als die eine oder andere beliebte Kryptowährung. Damit hat allerdings auch die potenzielle Fallhöhe deutlich zugenommen. Rezessions-tendenzen in Europa, die immer noch viel zu hohe Inflation und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine scheinen hier möglicherweise nicht angemessen eingepreist zu sein. Anleger, die bereits in EUAs investiert sind, sollten sich ernsthaft überlegen, aufgelaufene Gewinne zu realisieren.

Langfristig bleiben die Aussichten für Emissionsrechte dagegen weiter aussichtsreich. Um die weitere Klimaerwärmung zumindest auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, müsste die Welt den Ausstoß von Treibhausgasen von heute 34 Gigatonnen pro Tag auf null zurückfahren.

In den Jahren 2024 und 2025 finden in den fünf größten demokratischen Volkswirtschaften Wahlen statt, unter anderem in den USA und Deutschland. Es ist zu erwarten, dass der Klimawandel angesichts immer häufiger auftretender Extremwetter – wie zuletzt in Griechenland und Libyen – zu den zentralen Wahlkampfthemen gehören wird. Das sollte sich perspektivisch dann auch in den Preisen für Emissionsrechte widerspiegeln. Dazu kommt, dass die EU die Ausgabe neuer EUAs in den kommenden Jahren weiter verknappt. Strategisch agierende Investoren können somit auf eine kurzfristige Korrektur der EUAs setzen, um dann günstiger in einen langfristig attraktiven Markt einzusteigen.

Allerdings sollten Anleger ein Risiko besonders auf dem Radar haben: Es könnte in den kommenden Jahren neue Technologien geben, die CO2 aus der Atmosphäre extrahieren und unter der Erde einspeichern oder weiterverarbeiten. Oder es könnte ein Geo-Engineering geben, bei dem große Spiegel oder Schwefeldioxid in der Stratosphäre Sonnenstrahlen reflektieren, um die Erde nicht weiter aufzuheizen. Beides könnte die Nachfrage nach Carbon Credits senken. Doch noch gibt es diese Klimatechnologien nicht im großen Stil.

Über den Autor:

Norbert Hagen ist Sprecher des Vorstands der ICM Investment Bank. Das Institut wurde 1999 als Buyout der Hypovereinsbank-Gruppe gegründet und verwaltet rund 500 Millionen Euro an Kundengeldern.