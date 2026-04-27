Carlos von Hardenberg investiert seit 1999 in Schwellenländer. Im Interview erzählt er, auf welche Aktien er jetzt setzt und wie ihn die Zusammenarbeit mit Mark Mobius geprägt hat.

Carlos von Hardenberg: „Emerging Markets sind mittlerweile so tief in die Weltwirtschaft integriert, dass man diese Länder nicht mehr isoliert betrachten kann.“

Carlos von Hardenberg ist seit mehr als 25 Jahren als Investor in Schwellenländern unterwegs – im übertragenen und eigentlichen Sinne. Bei Franklin Templeton war er zunächst als Research-Analyst in Singapur mit Fokus auf Südostasien tätig, lebte später in Polen und der Türkei. Als Portfoliomanager verwaltete er Emerging-Markets-Portfolios mit 27 Milliarden US-Dollar Vermögen, leitete den Templeton Frontier Markets sowie weitere Schwellenländerfonds.

Im Jahr 2018 verließ Hardenberg Franklin Templeton und gründete gemeinsam mit Mark Mobius den Asset Manager MCP Emerging Markets. Mobius zog sich Ende 2023 aus der Leitung zurück, Hardenberg führt das Unternehmen seither allein. Aushängeschild ist der Fonds Mobius Emerging Markets (ISIN: LU1846740097), der auf ein konzentriertes Schwellenländer-Portfolio abseits der Benchmark setzt.

DAS INVESTMENT: Krisen und Konflikte sind allgegenwärtig. Gleichzeitig zeigen sich die Schwellenländer erstaunlich robust. Wie erklären Sie sich das?

Carlos von Hardenberg: Emerging Markets sind mittlerweile so tief in die Weltwirtschaft integriert, dass man diese Länder nicht mehr isoliert betrachten kann. Die geopolitischen Einschläge der letzten Jahre haben alle gespürt – entwickelte Märkte genauso wie Schwellenländer. Trotzdem haben sich viele Unternehmen aus diesen Ländern als erstaunlich wettbewerbsstark erwiesen. Was dahintersteht, ist vor allem eines: massive Investitionen in Forschung und Entwicklung. Nehmen Sie Korea, Taiwan, Vietnam oder Indien – dort haben Unternehmen über Jahre hinweg gezielt Know-how aufgebaut, Patente registriert, Qualitätsstandards gesetzt. Im Grunde genommen ähnlich wie die Deutschen vor 100 Jahren.

Können Sie das an konkreten Beispielen festmachen?

Hardenberg: Elite Material aus Taiwan ist so ein Beispiel aus unserem Portfolio. Das Unternehmen stellt kupferkaschierte Laminate her – die dünne, funktionale Schicht, die in Leiterplatten integriert wird und die Grundlage für die meisten modernen Elektronikprodukte, einschließlich Servern und Smartphones, bildet. Klingt simpel, ist es aber nicht: Es gibt weltweit nur eine Handvoll Unternehmen, die das in der Qualität produzieren können, die nötig ist, damit keine Fehler in der Funktionalität entstehen. Elite Material ist der Marktführer. Die bedienen Branchen wie Automobil, Telekommunikation, Rechenzentren, aber auch Verteidigung.

Ein anderes Beispiel ist Kingslide, ebenfalls aus Taiwan, Hersteller von Laufschienen für Schubladen. Ursprünglich haben sie Laufschienen für Möbel und Küchen gefertigt, heute werden ihre Produkte auch für Server-Trays in Server-Racks eingesetzt. Das klingt noch banaler, aber die haben 70 Prozent aller weltweiten Patente in diesem Bereich und beliefern damit Rechenzentren rund um den Globus. Das Unternehmen hat eine Eigenkapitalrendite von 40 Prozent und wächst jährlich zwischen 15 und 30 Prozent. Ein stabiler kleiner Champion – den man eigentlich eher in Baden-Württemberg vermuten würde.

Ihr Fonds liegt seit Jahresbeginn 20 Prozent im Plus. Was sind die Haupttreiber?

Hardenberg: Im Wesentlichen profitieren wir davon, dass unsere mittelständischen Technologiewerte gerade hohe Auftragsvolumen verzeichnen – auch getrieben durch KI-Infrastrukturaufbau. Wir haben zum Beispiel eine Firma namens Chroma im Portfolio, die Backend-Testsysteme für Halbleiter herstellt. Wenn eine KI-Infrastruktur mit Chips aufgebaut wird, müssen diese Systeme getestet werden – dafür braucht man Chroma. Die Nachfrage ist stark gestiegen. Dazu kommen unter anderem auch Elite Material und Kingslide, die ich eben erwähnt habe.

Neben Taiwan ist auch Indien in Ihrem Fonds stark vertreten. Indische Aktien gelten allerdings als sehr teuer.

Hardenberg: Das war schon vor fünf oder zehn Jahren so. Der Preis mag hoch sein, man muss sich aber auf die Qualität und das Wachstum fokussieren, das man dafür bekommt. Die Wirtschaft wächst um 7 bis 10 Prozent pro Jahr, viele Unternehmen drängen an die Börse, die Politik fördert Investitionen. Früher wollte jeder ehrgeizige junge Inder das Land verlassen. Das hat sich gedreht, ein sogenannter Reverse Brain Drain. Das Know-how kommt zurück. Indien hat mittlerweile einige der besten Universitäten weltweit, sehr viele gut ausgebildete Menschen – und die bauen jetzt gezielt Kompetenz auf, nicht nur in Branchen wie Pharma oder Telekommunikation. Das Land etabliert sich auch mehr und mehr als Tech-Player. Indien ist in dieser Hinsicht vergleichbar mit China vor 25 Jahren – mit den gleichen Chancen.

Können Sie Beispiele für indische Aktien aus Ihrem Portfolio nennen?

Hardenberg: Wir sind unter anderem an APL Apollo Tubes beteiligt, einer Firma, die Leichtbau-Stahlteile für U-Bahnen, Flughäfen, Logistik herstellt. Die haben eine Performance wie ein Tech-Unternehmen. Eine andere Firma aus unserem Portfolio ist Groww, ein Online-Broker, der auch Wealth Management anbietet. In Indien wächst die Zahl der wohlhabenden Menschen. Groww gibt es seit zehn Jahren und hat mittlerweile schon fast 20 Millionen Kunden.

Indische Aktien haben 2025 aber kaum etwas eingebracht – woran liegt das?

Hardenberg: Letztes Jahr ist eigentlich nur ein Bereich gut gelaufen: Alles, was mit Speicherchips zu tun hat. Gewinner waren vor allem große Player wie Samsung, SK Hynix und Micron. In Indien gibt es in diesem Bereich schlicht kein vergleichbares Unternehmen. Dazu kommt, dass ein großer Teil der Trades in Emerging Markets von Algorithmen gesteuert wird. Wenn da der Schalter umgelegt wird – raus aus Indien, rein in Speicherchips –, geht es schnell und in einer Dimension, die fundamental kaum zu erklären ist. Relativ gesehen sind indische Aktien dadurch aber jetzt viel günstiger als vorher. Das zieht auch wieder mehr Kapital an.

In China sind Sie vorsichtig – warum?

Hardenberg: China ist eine riesige, hochkomplexe, diversifizierte Volkswirtschaft. In großen Emerging-Markets-Indizes macht das Land 25 Prozent aus. Unser Portfolio ist aber viel konzentrierter. Wir beteiligen uns nur an Unternehmen, wenn die Transparenz stimmt, Minderheitsaktionäre respektiert werden und wirtschaftliches Interesse und Stimmrechte im Gleichgewicht sind. Das trifft in China in vielen Fällen leider nicht zu. Ich habe Unternehmen analysiert, bei denen der Eigentümer 7 Prozent der Anteile hält, aber 80 Prozent der Stimmen. Das kommt für uns nicht infrage. Stattdessen versuchen wir, über die Hintertür Zugang zu China zu bekommen – also über Unternehmen aus anderen Ländern, die einen großen Teil ihres Geschäfts dort machen. Elite Material ist so ein Beispiel.

Welche weiteren Länder haben Sie im Blick?

Hardenberg: Vietnam ist spannend – oft unterschätzt, politisch stabil, günstige Bewertungen. Wir sind dort an einem Online-Broker und Wealth Manager beteiligt. Auch in der Türkei sind wir investiert. Ein Beispiel ist ein Transformatorenhersteller, der gerade einen Großauftrag von einem amerikanischen Kunden bekommen hat. Strom wird in Zukunft einfach mehr gebraucht, deswegen ist die Auftragslage gut.

In Brasilien sind wir ebenfalls präsent – ein Land, das durch Rohstoffe und technologische Entwicklung eine starke Exportnation geblieben ist. Dort gibt es dieses Jahr Wahlen, das wird man beobachten müssen. Afrika ist uns meistens zu riskant. Wir haben aber in Kenia eine kleine Beteiligung an Safaricom, dem größten Online-Payment-Anbieter des Kontinents mit dem Dienst M-Pesa.

Sie investieren seit 25 Jahren in Schwellenländern. Was hat sich in dieser Zeit verändert?

Hardenberg: Als ich 1999 angefangen habe, dominierten staatliche Betriebe – Unternehmen, die privatisiert wurden, bei denen der Staat aber meist die Mehrheit behielt. Das war der erste Schritt in Richtung Privatwirtschaft. Dann kam Telekommunikation, dann das Internet. Heute gibt es so viele mittelständische Unternehmen wie nie zuvor – allein in Indien sind rund 5.000 solcher Unternehmen an der Börse gelistet. Das bildet der Emerging-Market-Index kaum ab.

Wie lautet Ihre Prognose für die kommenden Jahre?

Hardenberg: Die fiskale Disziplin in vielen Schwellenländern ist heute besser als in manchen entwickelten Volkswirtschaften. Die Verschuldung ist geringer geworden, die Transparenz hat zugenommen, ebenso die politische Stabilität. Viele Länder setzen stark auf alternative Energien und machen sich so unabhängiger gegen Energiekrisen. Ich glaube daher, dass wir in den nächsten fünf Jahren so etwas wie ein goldenes Zeitalter für Entwicklungsländer erleben werden. Hinzu kommt, dass amerikanische Investoren gerade beginnen, ihr Kapital aus dem Heimatmarkt – und besonders aus den Magnificent Seven – zurück in Emerging Markets zu lenken. Das ist ein Trend, der sich noch verstärken wird.

Sie haben Ihr Unternehmen gemeinsam mit Mark Mobius gegründet, der kürzlich verstorben ist. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit ihm erlebt?

Hardenberg: Ich hatte das Privileg, 19 Jahre mit Mark bei Franklin Templeton zusammenzuarbeiten und dann diese Firma mit ihm zu gründen. Was ich von ihm mitgenommen habe, ist vor allem der offene Blick. Wirklich unabhängig und ohne Vorurteile hinzuschauen – und dabei grundsätzlich positiv auf Menschen und Unternehmen zuzugehen. Diese extreme Neugier und dieses Interesse am Forschen waren bei ihm ungebrochen. Mit weit über 80 war er noch bei Research Trips dabei. Mark ist bekannt, sein Name hat uns viele Türen geöffnet. Was bleibt, ist sein Erbe als langfristiger, gern gesehener Investor. Wir halten die Flagge jetzt oben und machen weiter.