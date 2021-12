Carlson-Fonds: Chancen mit den gelben Riesen

Die norwegische DNB Nor Aset Management bringt einen neuen Fonds nach Deutschland, der auf die Börsenschwergewichte Chinas setzt. Derzeit am höchsten gewichteter Einzeltitel des Carlson Fund Equity China (WKN: A0M75M) ist der Mobilfunkriese China Mobile (8,8 Prozent des Portfolios). Mit jeweils rund 5 Prozent folgen die Energiegiganten China Coal und CNOOC.Gemanagt wird der Fonds von Hongkong aus von Raymond Ho. Ende November 2007 war die Fondsgesellschaft bereits mit einem China-Nebenwertefonds an den Markt gekommen: Der Carlson China Micro Cap (WKN: A0M75Q) investiert in chinesische Unternehmen mit einem Börsenwert von bis zu 200 Millionen US-Dollar und wird von Anna Ho gemanagt.Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,5 Prozent.