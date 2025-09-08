Segelregatta an der Côte d’Azur: In den vergangenen fünf Jahren hat der Carmignac Portfolio Flexible Bond sein Anlageziel erreicht: die Outperformance der Anleihemärkte über seinen Anlagehorizont hinweg.

Die Auszeichnung basiert auf dem unabhängigen Ranking von Capital, das vom Greiff Research Institut durchgeführt wurde. Von 8.655 analysierten Fonds erfüllten nur 410 die strengen Kriterien:

Nachgewiesene Erfolgsbilanz : Fonds mit einer mindestens zehnjährigen Historie, um sicherzustellen, dass die Performance über aussagekräftige Zeiträume – drei, fünf und zehn Jahre – gemessen werden kann.

: Fonds mit einer mindestens zehnjährigen Historie, um sicherzustellen, dass die Performance über aussagekräftige Zeiträume – drei, fünf und zehn Jahre – gemessen werden kann. Echtes aktives Management : Fonds, die nicht einfach ihre Benchmark nachbilden, sondern eine echte Überzeugung der Fondsmanager widerspiegeln.

: Fonds, die nicht einfach ihre Benchmark nachbilden, sondern eine echte Überzeugung der Fondsmanager widerspiegeln. Konsistente Outperformance: Fonds, die über alle Zeiträume hinweg ein attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweisen.

Nachgewiesener Erfolg unter verschiedenen Marktbedingungen

Guillaume Rigeade

Seit seiner Umstrukturierung im Juli 2019 unter der Leitung der Fondsmanager Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra hat der Fonds eine positive Performance von +18 Prozent erzielt, verglichen mit -9,2 Prozent für seinen Referenzindikator(1), und damit sein Anlageziel erreicht: die Outperformance der Anleihemärkte über seinen Anlagehorizont hinweg.

Carmignac, 30.06.2025. Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Die Wertentwicklung versteht sich nach Abzug von Gebühren mit Ausnahme etwaiger von der Vertriebsstelle in Rechnung gestellter Ausgabeaufschläge. Der Verweis auf ein Ranking ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGA oder des Managers. (1) Am 30.09.2019 änderte sich die Zusammensetzung des Referenzindikators: Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge ersetzte den EONCAPL7. Die Wertentwicklungen werden nach der Verkettungsmethode dargestellt. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Capital Plus in Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income geändert.

(1) EUR Flexible Bond. *Strategiewechsel: 09.07.2019

Mit Flexibilität und Expertise durch alle Marktphasen

Eliezer Ben Zimra

Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anleiheansatz, der es den Fondsmanagern ermöglicht, ihr Engagement in den verschiedenen Anleihesegmenten breit zu diversifizieren und gleichzeitig gezielt nach Überzeugung zu steuern. Ein zentrales Element ist dabei das dynamische Management der Modified Duration, die zwischen -3 und +8 variiert werden kann, um von unterschiedlichen Bewegungen entlang der Zinsstrukturkurve zu profitieren.

Darüber hinaus arbeiten die Fondsmanager eng mit Experten für Unternehmensanleihen und Schwellenmärkte zusammen, um aus einem breiten Spektrum an Anlageideen die attraktivsten Strategien auszuwählen und umzusetzen.

Zur Methodik: Die in Freiburg ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft Greiff Research Institut GmbH hat für CAPITAL ein Fondsranking erstellt. Dabei wurden diejenigen Fonds herausgefiltert, die ihren Referenzindex kontinuierlich übertrafen, d. h. die Fonds mit der besten zuverlässigen Performance. Drei Faktoren flossen in die Bewertung ein: Alter (die Fonds müssen seit mindestens zehn Jahren auf dem Markt sein), Managementaktivität und Erfolg (positive Information Ratio über einen Zeitraum von drei, fünf und zehn Jahren). Insgesamt wurden 8.655 Fonds für das Ranking analysiert, 410 Fonds erfüllten die Anforderungen.

