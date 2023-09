Personal-Rochade Carmignac baut Geschäftsleitung und Patrimoine-Team um

Carmignac beruft Rose Ouahba als Managing Director in die Geschäftsleitung des Asset Managers. Ouahba wird mit Edouard Carmignac und Eric Helderlé in Luxemburg, mit Maxime Carmignac in London und mit Christophe Peronin in Paris zusammenarbeiten.

Ausbau des Patrimoine-Investment-Teams

Infolgedessen ergänzen Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch und Christophe Moulin ab sofort als Co-Manager das Investment-Team des Flaggschifffonds Carmignac Patrimoine (ISIN: FR0010135103).

Dort wird das Quartett mit Aktienchef David Older zusammenarbeiten. Konkret werden Rigeade und Zimra für die Anleihen-Investments des gemischten Portfolios zuständig sein. Außerdem gehören die beiden dem Strategic Investment Committee des Unternehmens an.

Das gilt auch für Hirsch und Moulin, die sich um das Makro-Overlay, den Portfolioaufbau und das Umsetzen des Risikomanagements kümmern sollen.

„Mit der Rückkehr des Konjunkturzyklus ist die Makroökonomie wieder in den Vordergrund

gerückt. Wir verstärken daher massiv das Management des Carmignac Patrimoine", erklärt Carmignac-Gründer Edouard Carmignac.

Zugleich übernehmen Rigeade und Pierre Verlé von Ouahba die Funktion des Anleihen-Chefs (Head of Fixed Income).

Ouahba soll in ihrer neuen Position für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten verantwortlich sein. „Unter der Leitung von Rose hat sich die Präsenz von Carmignac im Universum festverzinslicher

Anlagen erheblich ausgeweitet, wozu verschiedene Blockbuster-Strategien der vergangenen Jahre

beigetragen haben", sagt Maxime Carmignac, Geschäftsführerin Carmignac UK.

Aktuell verwaltet der französische Vermögensverwalter nach eigenen Angaben rund 30 Milliarden Euro. Mehr als 7 Milliarden Euro davon entfallen auf den Carmignac Patrimoine.