Als Nachfolger für Flaggschiff-Co-Manager Ney Carmignac beruft neuen Anleihe-Spezialisten

Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (ISIN: LU1932476879), kleiner Bruder des Flaggschiff-Fonds Carmignac Patrimoine, bekommt einen neuen Co-Fondsmanager. Zum 3. Juli soll Jacques Hirsch in die Verantwortung treten.

Bei dem Mischfonds hatte bislang Mark Denham die Aktienseite und Keith Ney die Anleihenseite überblickt. Allerdings hat Ney das Unternehmen mittlerweile verlassen – aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch, wie man bei Carmignac betont. Neben Aktien-Spezialist Denham tritt nun Anleihe-Spezialist Hirsch. Bis zur Übergabe im Juli soll interimsweise Marie-Anne Allier diese Aufgabe übernehmen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

In seiner neuen Position wird Hirsch für die Anleihe-Seite des Mischfonds zuständig sein. Im Gegensatz zu seinem großen Bruder, dem Flaggschiff des Hauses Carmignac Patrimoine (FR0010135103), investiert der Portfolio Patrimoine Europe nicht global, sondern ausschließlich in Europa. Beide Fonds sind beim Analysehaus Morningstar als ausgewogene Mischfonds eingruppiert – wobei der Carmignac Patrimoine rund 7,5 Milliarden Euro, der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe dagegen nur rund 700 Millionen Euro auf die Waage bringt. Beide Fonds sind als nachhaltig gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.

Ney-Nachfolger Hirsch: Aufgaben nicht deckungsgleich

Anleihe-Spezialist Hirsch soll sich neben dem Anleihe-Management auch um das Makro-Overlay, das Risikomanagement und den Portfolioaufbau des Carmignac Portfolio Patrimoine Europe kümmern. Neben diesen Aufgaben tritt Hirsch ebenfalls in Carmignacs strategisches Investmentkomitee ein. Dieses entwickelt die Markteinschätzungen des Hauses und betreibt makroökonomische Top-down-Analysen für das gesamte Unternehmen.

Ganz deckungsgleich mit den Aufgaben seines Vorgängers Keith Ney ist die Position von Jacques Hirsch indessen nicht: Ney stand neben seiner Verantwortung für den Carmignac Portfolio Patrimoine Europe auch im Flaggschiff-Fonds Carmignac Patrimoine als Co-Portfoliomanager an der Seite von Rose Ouahba und David Older. Diese spezielle Aufgabe fällt seinem Nachfolger Hirsch nicht mehr zu: Der Carmignac Patrimoine wird allein vom Duo Ouahba/Older gelenkt, wie Carmignac mitteilt.

Der im Juli erwartete Anleihe-Spezialist Hirsch wechselt vom britischen Fondsanbieter Ruffer zu Carmignac. Zuletzt hatte er für Ruffer einen mehrere Milliarden Euro schweren flexiblen Multi-Asset-Fonds mitgemanagt. Hirsch bringt zudem Erfahrung aus der Vermögensverwaltung der Häuser Goldman Sachs und GLG Partners mit.

Über Carmignac

Der französische Asset Manager Carmignac wurde im Jahr 1989 von Investment-Altmeister Édouard Carminac und Éric Helderlé gegründet. Im selben Jahr lief auch das heutige Flaggschiff-Produkt des Hauses, der Carmignac Patrimoine, vom Stapel. Den Carmignac Portfolio Patrimoine Europe dagegen gibt es seit 2019.

Carmignac verwaltet rund 32 Milliarden Euro in Aktien-, Anleihen- und Mischstrategien und vertreibt seine Fonds in 15 Ländern weltweit. An der Spitze des familiengeführten Hauses mit Stammsitz in Paris steht Firmengründer Édouard Carmignac. Als seine designierte Nachfolgerin gilt Maxime Carmignac. Die Tochter des Firmengründers leitet aktuell die Londoner Niederlassung des Vermögensverwalters.