Carmignac-Anleihefonds prämiert: Bester Fonds in Europa

Seit mehr als 30 Jahren und in über 17 Ländern weltweit werden mit den renommierten LSEG Lipper Fund Awards Fonds und Asset Manager ausgezeichnet, die sich durch eine konstant hohe risikobereinigte Rendite im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorheben. Carmignac Portfolio Credit wurde bereits das vierte Jahr in Folge als bester Fonds in Europa im Performancezeitraum über fünf Jahre in der Kategorie Bond Global Corporates EUR ausgezeichnet.

Optimierung des Risiko-Rendite-Profils über den gesamten Kreditzyklus hinweg

Der differenzierte Ansatz von Carmignac Portfolio Credit, der sich durch seine große Flexibilität auszeichnet, ermöglicht dem Fonds den Zugang zu allen Spektren der Anlageklase Credit. Aufgrund seines globalen Ansatzes und seiner uneingeschränkten Anlagemöglichkeiten können die Fondsmanager Anlagechancen sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern nutzen – von Investment-Grade- und Hochzinspapieren bis hin zu strukturierten Krediten. Dabei streben sie stets nach einer Optimierung des Risiko-Rendite-Profils über den gesamten Kreditzyklus hinweg.

Der Fonds hat jedes Jahr seit seiner Auflegung seinen Referenzindikator übertroffen, womit er sich von seinen Mitbewerbern abhebt und damit seinen starken Wettbewerbsvorteil seit seiner Auflegung unter Beweis stellt.2 Dies ist ein Beleg für das aktive Management der Fondsmanager Pierre Verlé, Head of Credit, Co-Head of Fixed Income, und Alexandre Deneuville, die die Stärke und Stringenz ihres Anlageprozesses im Laufe der Jahre sowohl in Zeiten steigender als auch fallender Zinsen unter Beweis gestellt haben.

1Datum der Auflegung des Fonds: 31. Juli 2017. 2 Referenzindikator: 75 Prozent ICE BofA Euro Corporate Index, 25 Prozent ICE BofA Euro High Yield Index. 3Morningstar-Kategorie: EUR Flexible Bond. Morningstar RatingTM: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen.

Methodik: Die Lipper-Ratings für konstante Rendite spiegeln die historischen risikoadjustierten Renditen der Fonds im Vergleich zu vergleichbaren Fonds wider. Die Berechnung erfolgt in der Währung des Landes, für das die Auszeichnungen berechnet werden, und basiert auf monatlichen Daten. Die Durchschnittswerte der Klassifizierungen werden für alle infrage kommenden Anteilsklassen für jede Klassifizierung berechnet. Die Berechnungszeiträume erstrecken sich über 36, 60 und 120 Monate. Der höchste Lipper Leader für konstante Rendite (Effektive Rendite) innerhalb jeder Klassifizierung bestimmt den Gewinner der Fondsklassifizierung über drei, fünf oder zehn Jahre. Eine detaillierte Erklärung finden Sie im Dokument Lipper Leader Methodology Document.

