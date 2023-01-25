Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
ANZEIGE

Experten von Carmignac Wie Anleihestrategien in unsicheren Zeiten Transparenz bieten

Hohe Inflation, steigende Zinsen und zunehmende geopolitische Risiken haben 2022 zu einem schwierigen Börsenjahr gemacht. Auf welche alternative Anlagemöglichkeit Investoren angesichts der anhaltenden Unsicherheit setzen können, zeigen Anleiheexperten von Carmignac.

Boote im Hafen von Kopenhagen
Boote im Hafen von Kopenhagen: Laufzeitfonds wie der Carmignac Credit 2027 können gerade in unsicheren Zeiten als Anker fürs Depot dienen. | Bildquelle: Imago Images / Westend61
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Die weltweiten Anleihenmärkte wurden in den vergangenen Monaten von historischen Verlusten erschüttert. Dies wirkt sich heute jedoch positiv auf die Bewertungen aus. Das gilt insbesondere für die Märkte für Unternehmensanleihen, wo die Spreads kürzlich Rekordniveaus erreichten:

Quelle: Bloomberg, 20.12.2022

„Wir haben ein historisches Fenster an Möglichkeiten am Markt für Unternehmensanleihen“, ist Fondsmanager Alexandre Deneuville von Carmignac überzeugt. „Das Timing ist gut, weil viele negative Erwartungen bereits eingepreist sind. Selbst wenn die Renditen etwas zurückgehen, werden sie immer noch hoch genug sein, um eventuelle Ausfälle auszugleichen. Die Möglichkeiten waren noch nie so gut.“

Carmignac Credit 2027: Renditeangabe und klares Fälligkeitsdatum

Carmignac Credit 2027 A EUR Acc
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Für Anleger, die Wert auf Transparenz und Diversifikation legen, könnte eine Carry-Strategie angesichts des komplexen Marktumfelds eine geeignete Wahl sein. Hier werden bereits im Vorfeld klare Angaben zur Rendite gemacht und auch das Fälligkeitsdatum steht von vorneherein fest.

Eine dieser Carry-Strategien ist der Carmignac Credit 2027 (ISIN: FR00140081Y1). Der Laufzeitfonds wird von den Carmignac-Kreditmarktexperten Pierre Verle, Alexandre Deneuville und Florian Viros verwaltet und beruht auf einer auf Unternehmensanleihen konzentrierten Carry-Strategie. Der Fonds strebt über einen Zeitraum von fünf Jahren einen Kapitalzuwachs an. Im dritten oder vierten Jahr können Anleger ihr Kapital allerdings auch vor Fälligkeit zurückerhalten, wenn der interne Zinsfuß des Fonds einen im zugehörigen Prospekt aufgeführten Grenzwerte vor Fälligkeit erreicht.

 

Der Carmignac Credit 2027 versucht, unter Absicherung des Währungsrisikos weltweit attraktive Kreditprämien zu nutzen. Das Ziel ist es, ein auf starken Überzeugungen basierendes, diversifiziertes und selektives Portfolio aufzubauen. Zum Stichtag 3. Januar 2023 lag die fünfjährige Rendite des Fonds bei 8,1 Prozent. Die Fondsmanager können ihre Titel aus einem umfangreichen Universum wählen. Neben einer systematischen Währungsabsicherung tragen auch die Art der Zins-, Kredit- und Volatilitätsrisiken zur Verringerung des Risikos mit Annäherung an den Fälligkeitstermin bei.

Performance in unterschiedlichen Marktsituationen

Carmignac Credit 2025 A EUR Acc
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

„Wir haben heute ein Kreditumfeld, das attraktive Werte bietet, die wir mit diesem Fonds nutzen wollen“, heißt es aus dem Fondsmanagement. Das Investmentteam steuert neben dem Carmignac Credit 2027 bereits den Carmignac Credit 2025 (ISIN: FR0013515970), den ersten Fonds der französischen Fondsboutique mit festgelegter Fälligkeit, und deren globale Kreditstrategie Carmignac Portfolio Credit (ISIN: LU1623762843). Die Kreditexperten verwalten ein Vermögen von insgesamt 10,5 Milliarden Euro und haben in den vergangenen Jahren bereits unter Beweis gestellt, dass sie in unterschiedlichen Marktumfeldern Performance generieren können. So liegt das Carmignac Portfolio Credit für seine Rendite seit Auflegung am 31. Juli 2017 im ersten Dezil seiner Morningstar-Kategorie und übertrifft 99 Prozent seiner Vergleichsgruppe.

Anzeige
Foto: 3 Gründe für Schwellenländeranleihen
Historisches Umfeld
3 Gründe für Schwellenländeranleihen
Nach einer längeren Durststrecke bieten sich an den Anleihemärkten nun wieder Chancen. Warum Anleger die Schwellenländer beim Thema Anleihen besonders auf dem Schirm haben sollten, zeigen die Experten von Carmignac.
Anzeige
Foto: Wie sich die Inflationslast im Depot eindämmen lässt
Carmignac
Wie sich die Inflationslast im Depot eindämmen lässt
Carmignac hat eine komprimierte Palette von Rentenfonds entwickelt, um verschiedenen Anlegerprofilen gerecht zu werden.
Christin Jahns wurde 1991 in Kiel geboren. Nach ihrem Studium der Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und Journalismus absolvierte sie ihr Volontariat bei den Kieler Nachrichten. Seit 2021 ist sie Redakteurin bei DAS INVESTMENT. Mehr über Christin Jahns
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Finanzmärkte
  3. Fonds
  4. Rentenfonds
  5. Laufzeitfonds
  6. Global
  7. Aus Tradition die Zukunft im Blick
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Foto: Hab Mut zu springen“ – wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
Almut Sonnhalter im Gespräch
„Hab Mut zu springen“ wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
Almut Sonnhalter plante ihr eigenes Family Office heimlich an Autobahnraststätten, bis sie dort jemand erkannte. Im Podcast spricht sie über Partnerschaft zu fünft.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste