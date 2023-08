Carmignac Credit 2027 Per Laufzeitfonds von steigenden Zinsen profitieren

Die Geldpolitik der vergangenen Jahre hat das Ausfallrisiko von Unternehmen künstlich niedrig gehalten. Dadurch wurden Anleger in ineffiziente Projekte oder Unternehmen getrieben. Der aktuelle Markt für Unternehmensanleihen hingegen ist günstig fürs Bond-Picking, da er nicht nur attraktive Bewertungen, sondern auch eine Vielzahl spezieller Möglichkeiten bietet, mit denen sich Renditen erzielen lassen.

Chancen mit Laufzeitfonds nutzen

Im neuen Marktumfeld kann eine Buy-and-Hold-Strategie sich wieder lohnen. Dafür müssen allerdings zwei Bedingungen erfüllt sein:

Das Portfolio ist durch sorgfältig ausgewählte Wertpapiere breit genug gefächert.

Die Transparenz wird durch eine im Voraus bekannte Renditeangabe und ein klares Fälligkeitsdatum gewährleistet.

Das Management des Carmignac Credit 2027 investiert im Rahmen einer Laufzeit-Strategie weltweit in Unternehmensanleihen. Dabei zielt der Fonds darauf ab, den Anlegern ein chancenreiches Risiko-Rendite-Profil zu bieten.

Um das zu erreichen, setzt das Fondsmanagement auf attraktive Prämien. Auf diese Weise soll ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut werden, das auf starken Überzeugungen beruht.

Neben der systematischen Absicherung des Währungsrisikos sorgen die Unternehmensanleiheexperten von Carmignac für eine Degression des Zins- und Kreditrisikos, je näher das Fälligkeitsdatum rückt. Für ihre Arbeit wurden sie bereits mehrfach ausgezeichnet.

Zum Stichtag 30. Juni 2023 wies der Carmignac Credit 2027 einen „Yield to Worst (Euro)“ von 7,8 Prozent und ein Durchschnitts-Rating von BBB-2 auf.

CLO als Investment: Was bedeutet das?

Das Fondsmanagement investiert dabei in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLO; dt: besicherte Darlehensanleihen). Dabei handelt es sich um Schuldverschreibungen, die durch ein diversifiziertes Portfolio zusammengefasster Bankkredite besichert sind. Diese werden von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen begeben, die in der Regel stabile und wiederkehrende Cashflows generieren.

CLO-Anleihen werden von SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) ausgegeben, die ausschließlich zum Zweck der Verbriefung der zugrunde liegenden Bankdarlehen gegründet wurden.

Die Darlehen, die den CLO-Portfolios zugrunde liegen, sind überwiegend erstrangig besichert. Das heißt: Wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, werden sie vorrangig behandelt und sind durch die Vermögenswerte des Unternehmens gesichert. Die meisten dieser Darlehen werden zur Finanzierung von strategischen Übernahmen und fremdfinanzierten Übernahmen verwendet.

Starker Track Record, minimale Verluste

Doch warum sollten Anleger in CLOs investieren?

Ganz einfach: Im Vergleich zu einfachen Kreditprodukten mit gleichem Rating bieten sie eine ansprechende relative Performance und ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil.

CLOs gibt es seit über zwanzig Jahren und sie wurden in mehreren Kreditzyklen auf die Probe gestellt – vom Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2002 bis zum Zusammenbruch der Finanzmärkte im Jahr 2008 und in jüngster Zeit der Covid-19-Krise. Es zeigt sich, dass es in den vergangenen zwei Jahrzehnten keine Verluste bei europäischen AAA-, AA- oder A-gerateten CLO-Tranchen und nur minimale Verluste bei niedriger gerateten Tranchen gegeben hat. Diese hohe Widerstandsfähigkeit von CLOs lässt sich auf die Art der gestellten Sicherheiten, die Vielfalt der zugrunde liegenden Portfolios und die konservativen CLO-Strukturen zurückführen.

Relativ unabhängig gegenüber Zinsschwankungen

Da es sich bei CLOs um variabel verzinsliche Anleihen handelt, bedeuten höhere Zinssätze zudem höhere Kuponzahlungen. Das macht sie als Vermögenswert relativ unempfindlich gegenüber Zinsschwankungen. Darüber hinaus werden die Kupons nicht durch negative kurzfristige Zinssätze beeinträchtigt.

Ein weiterer Vorteil ist die Diversifizierung, die CLOs gegenüber traditionellen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien bieten.

Carmignac’s Expertise bei CLOs

Florian Viros, Carmignac

CLOs sind zwar als Anlageklasse sehr attraktiv, doch für eine erfolgreiche Investition sind fundierte Fachkenntnisse und spezielle Systeme erforderlich. Viele Vermögensverwalter verfügen nicht über die erforderlichen Ressourcen und Fähigkeiten und investieren daher nicht in diese Anlageklasse.

Bei Carmignac sind CLOs seit 2015 Teil der Anleiheportfolios. Dies ist Florian Viros zu verdanken, der mehr als sechzehn Jahre Erfahrung in der Verwaltung, Strukturierung und Investition in CLOs mitbringt. Bevor er zu Carmignac kam, arbeitete er acht Jahre lang als leitender CLO-Strukturierer bei Citi und Goldman Sachs. Dort entwickelte er neue marktübliche Merkmale und trug zur Harmonisierung der Bedingungen innerhalb der Anlageklasse bei.

Mit Carmignac in CLOs investieren

Warum kann es sich für Anleger lohnen, über Carmignac Geld in CLOs anzulegen?