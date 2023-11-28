Transparenz, Diversifikation, Selektivität Carmignac Credit 2029: Mit Laufzeitfonds vom Zinsanstieg profitieren

Drei Jahre nach dem Start des ersten Anleihen-Laufzeitfonds hat Carmignac mit dem Credit 2029 nun die dritte Carry-Strategie auf den Markt gebracht. Welche Besonderheiten hat der Fonds und warum eignet er sich gut für das aktuelle makroökonomische Umfeld?

Nach einem ausgesprochen turbulenten Jahr für die Anleihenmärkte und jahrzehntelangen Niedrig- beziehungsweise Negativzinsen haben sich die Aussichten für Anleihen deutlich verbessert. Die galoppierende Inflation und der daraus resultierende Zinsanstieg haben dafür gesorgt, dass Anleger nun wieder von gestiegenen Renditen profitieren können.

In einem nach wie vor unsicheren Marktumfeld eignen sich insbesondere Carry-Strategien gut, um von den höheren Zinsen zu profitieren und darüber hinaus Transparenz, Diversifikation und Selektivität miteinander zu verbinden. „Mit Expertise und aktivem Management kann man bei Unternehmensanleihen außerdem deutlich mehr bewegen, da das Feld deutlich größer ist als bei Aktien“, erläutert Ingo Boxleitner, Leiter Geschäftsentwicklung bei Carmignac, bei einem Webinar zum neuen Laufzeitfonds.

Schlüsselmerkmale des Carmignac Credit 2029

Mit dem Carmignac Credit 2029 (ISIN: FR001400KAV4) setzt Carmignac eine Laufzeitstrategie auf den weltweiten Kreditmärkten um. Dank einer sorgfältigen Emittentenauswahl, einer festgesetzten Zielperformance und eines vorab bekannten Fälligkeitstermins bietet der Fonds Anlegern Transparenz und eine Diversifikation der Risiken.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Der Fonds läuft bis 2029 und legt in ausgewählte Unternehmensanleihen an. Das Ziel ist, zwischen der Auflage und dem Laufzeitende die gewünschte annualisierte Wertentwicklung bei gleichzeitiger Absicherung gegen Währungsrisiken zu bieten. Anleger sollten jedoch beachten, dass das festgelegte Ziel kein Rendite- oder Performancegarantie darstellt. Laufzeitfonds bergen, genau wie alle Anlageprodukte, das Risiko eines Kapitalverlusts.

Investmentansatz des Carmignac Credit 2029

Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand des strengen Investmentansatzes des Teams. Zu diesem gehören neben dem Leiter Pierre Verlé die Fondsmanager Alexandre Deneuville und Florian Viros, die bereits ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, in unterschiedlichen Marktumfeldern Mehrwert zu generieren. Die Experten kombinieren ein gründliches Research bezüglich infrage kommender Unternehmen mit einer umfassenden Analyse der Kreditmärkte, um die Risikokosten abzuschätzen. Dieser Ansatz ermöglicht den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Unternehmensanleihen mit einer attraktiven risikobereinigten Gewichtung und Erträgen mit hoher Prognosesicherheit.

Zu den wichtigsten Anlagethemen des Laufzeitfonds gehören dabei Finanzen, Energie, individuelle Überzeugungen sowie CLOs. Von der Struktur ist der Fonds ähnlich aufgebaut wie der Carmignac Credit 2027. So dürfen High Yield Anleihen maximal 50 Prozent des Portfolios ausmachen, maximal 30 Prozent entfallen auf Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets und maximal 40 Prozent auf strukturierte Anleihen (CLOs). Insgesamt verfügt der Laufzeitfonds über ein Rating von mindestens BBB-.

Alexandre Deneuville, Pierre Verlé und Florian Viros, Carmignac (v.l.n.r.)

„Die Anleihenmärkte waren eine der wenigen Anlageklassen, die eine Neubewertung erfuhren, als Kapital nicht mehr ohne Weiteres frei verfügbar war“, sagt Pierre Verlé. „Das zog einen Anstieg der Anleihenrenditen nach sich und eröffnete Anlegern neue Chancen. Angesichts des aktuellen Makroumfelds mit der Aussicht auf Inflation und ein langsameres Wachstum machen sich jedoch viele Kunden vor allem hinsichtlich der Marktvolatilität Gedanken. Unsere Strategie mit fester Laufzeit, die den Fokus auf eine Bottom-up-Anleihenauswahl legt, ist darauf ausgerichtet, Chancen zu nutzen und gleichzeitig Stabilität und Prognosesicherheit über einen festen Anlagezeitraum zu bieten.“

Credit-Expertise bei Carmignac

Das Investmentteam des Fonds ist bereits für zwei Laufzeitfonds, die 2020 und 2022 aufgelegt wurden, sowie für den Carmignac Portfolio Credit zuständig, der im Juli 2017 aufgelegt wurde. Insgesamt verwaltet Carmignac in der Anlageklasse Credit 10,2 Milliarden Euro und wurde von Citywire für seine rollierende risikobereinigte Performance im Sektor „Bonds – Euro Corporates“ im Zeitraum vom 20. Juni 2016 bis zum 30. Juni 2023 mit „Gold“ bewertet. Mit dem Carmignac Portfolio Credit rangiert das Team bei der Wertentwicklung seit Auflegung zudem im ersten Perzentil seiner Morningstar-Kategorie.

Webinar zum Laufzeitfonds

>> Das Replay des Webinars zum Carmignac Credit 2029 können Sie sich hier anschauen.