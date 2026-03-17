Sandsurfen auf einer Düne: Der Carmignac ELTIF Evergreen ist so ausgerichtet, dass er die Chancen der europäischen Private Markets gezielt nutzt und zugleich eine globale Anlageperspektive wahrt.

Bei Carmignac haben wir uns stets von einem Ziel leiten lassen: ausgefeilte Anlagelösungen, die bisher nur institutionellen Anlegern vorbehalten waren, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Von Schwellenländermärkten über alternative Anlagen bis hin zu Private Equity – diese Philosophie hat unsere Innovationen stets geprägt.

Wir glauben, dass langfristige Wertschöpfung zunehmend außerhalb der öffentlichen Märkte stattfindet. Da Unternehmen länger privat bleiben und Innovationen sich beschleunigen, ist der Zugang zu privaten Vermögenswerten zu einem Eckpfeiler eines wirklich diversifizierten Portfolios geworden.

Aufgrund dieser Überzeugung expandierte Carmignac 2024 erstmals in Private Markets mit einer Evergreen-Lösung für professionelle Anleger, die seit ihrer Auflegung eine zweistellige Performance erzielt hat. Heute gehen wir mit dem Start1 des Carmignac ELTIF Evergreen einen Schritt weiter. Dieser Fonds soll Privatanlegern den Zugang zu Private Equity ermöglichen, ohne dass eine Mindestanlage erforderlich ist.

Carmignac ELTIF Evergreen: Diversifikation durch Private Equity

Der Carmignac ELTIF Evergreen bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio privater Unternehmen aus den weltweiten Industrieländern, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Europa liegt. Er ist als semi-liquider, offener Evergreen-Fonds strukturiert und bietet mehr Flexibilität als herkömmliche Private Equity-Vehikel. Als ELTIF ist die Strategie fest in Europa verankert und gut positioniert, um von der weiteren Entwicklung eines robusten Ökosystems der Private Markets auf unserem Kontinent zu profitieren und gleichzeitig eine globale Anlageperspektive beizubehalten.

Aufbauend auf unserer Kompetenz im Bereich Sekundärinvestitionen haben wir eine ELTIF-Strategie entwickelt, die sich in erster Linie auf Sekundärinvestitionen konzentriert und in bestehende Private Equity-Vermögenswerte mit Transparenz hinsichtlich der zugrunde liegenden Unternehmen und Bewertungen investiert. Dieser Ansatz fördert die Diversifikation und ermöglicht ein reibungsloseres Liquiditätsmanagement. Ausgesuchte Primärinvestitionen und direkte Co-Investitionen ergänzen die Strategie.

Dadurch ermöglichen wir Anlegern, die derzeit attraktiven Chancen in Europa zu nutzen, die durch attraktive Einstiegsbewertungen, strenge Corporate-Governance-Standards und unserer Meinung nach eine wachsende Pipeline hochwertiger privater Vermögenswerte unterstützt werden.

Der Fonds wurde konzipiert, um einige der traditionellen Hürden im Zusammenhang mit Private Equity-Investitionen zu überwinden:

Die Evergreen-Struktur ermöglicht regelmäßige Zeichnungen und Rücknahmen, niedrigere Mindestanlagebeträge und eine vereinfachte Verwaltung durch eine All-in-One-Lösung.

ermöglicht regelmäßige Zeichnungen und Rücknahmen, niedrigere Mindestanlagebeträge und eine vereinfachte Verwaltung durch eine All-in-One-Lösung. Unser Fokus auf Sekundärmärkte fördert die Diversifikation über Alter, Sektoren und Strategien hinweg und ermöglicht gleichzeitig den Zugang zu etablierten Private Equity-Fonds.

Private Equity bei Carmignac

Carmignac ELTIF Evergreen profitiert von drei einzigartigen Stärken:

Die Kompetenz und das Engagement von Carmignac: Etablierte operative Fähigkeiten wie Risiko-, Bewertungs- und Liquiditätsmanagement sowie mehr als 2 Milliarden 2 Aktienkapital, das gemeinsam mit unseren Kunden investiert worden ist.

Etablierte operative Fähigkeiten wie Risiko-, Bewertungs- und Liquiditätsmanagement sowie mehr als 2 Milliarden Aktienkapital, das gemeinsam mit unseren Kunden investiert worden ist. Erfahrenes Investmentteam mit Zugang zu starken Ressourcen: Ein Team aus vier engagierten Managern mit sich ergänzenden Fähigkeiten und insgesamt fast 70 Jahren Erfahrung. Sie werden durch die Kompetenz der Sektoren, Makro- und ESG-Kompetenz von Carmignac unterstützt und von 18 Anlageexperten bei Clipway beraten.

Ein Team aus vier engagierten Managern mit sich ergänzenden Fähigkeiten und insgesamt fast 70 Jahren Erfahrung. Sie werden durch die Kompetenz der Sektoren, Makro- und ESG-Kompetenz von Carmignac unterstützt und von 18 Anlageexperten bei Clipway beraten. Strategische Partnerschaft: Unsere Partnerschaft mit Clipway, einem innovativen Unternehmen der Sekundärindustrie, ermöglicht uns den Zugang zu Co-Investitionen zu attraktiven Konditionen, die normalerweise großen institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Zugang zum Wachstum jenseits der öffentlichen Märkte

Mehr als 95 Prozent der europäischen Unternehmen mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro befinden sich in Privatbesitz3, was bedeutet, dass ein großer Anteil des Wirtschaftswachstums, der Innovation und der Wertschöpfung mittlerweile außerhalb der öffentlichen Märkte stattfindet.

Die Vorteile von Private Equity ermöglichen Anlegern:

Eine Erweiterung des Anlageuniversums

Sie profitieren von der Wertschöpfung auf Unternehmensebene: Gewinnwachstum, operative Verbesserungen, strategische Neupositionierung

Ergänzung und Diversifizierung ihres Portfolios zu den Investitionen an den börsennotierten Märkten

Aufbauend auf einem bewährten Investmentansatz und unter Nutzung unserer Kompetenz im Sekundärmarkt möchten wir Anlegern dabei helfen, vom Wachstum der Private Markets zu profitieren – mit der Disziplin und Überzeugung, die unseren Ansatz auszeichnen.

Disclaimer

1 Der erste NAV wird am 31. März 2026 berechnet.

2 Stand: 31.12.2024. Eigenkapital in allen von Carmignac verwalteten Fonds, einschließlich eines erheblichen Anteils an unseren Private Equity-Lösungen.

3 Quelle: S&P Capital IQ, 2026.