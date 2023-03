Fonds-Kompass 2023 Fünf Sterne für Carmignac

Carmignac wurde vom Finanzmagazin Capital in Zusammenarbeit mit Scope Analysis und dem IVA (Institut für Vermögensaufbau) als einer der besten zehn Vermögensverwalter weltweit eingestuft. Carmignac erhält damit erstmals diese prestigeträchtige Auszeichnung, die quantitative und qualitative Kriterien verbindet: Die Qualität der Produktpalette, eine überdurchschnittliche langfristige Performance, ein erfahrenes Management, die Qualität des Kundenservice und das Online-Angebot.

Die Auszeichnung würdigt den soliden Investmentansatz von Carmignac und dessen Fähigkeit, über alle Anlageklassen und Strategien hinweg Ergebnisse zu erzielen, wobei die Kundenerfahrung stets im Zentrum steht.

Nach eigenen Angaben sieht der Asset Manager oberste Priorität darin, auch in Zukunft auf Überzeugungen beruhende Portfolios mit robustem Aufbau anzubieten und seine Palette um Laufzeitfonds und alternative Strategien zu erweitern.

Capital führte die Analyse in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Scope und dem IVA durch. Insgesamt wurden dabei 4.794 Einzelfonds beurteilt. Die zehn Gesellschaften mit der höchsten Gesamtpunktzahl wurden mit fünf Sternen ausgezeichnet. Wichtigstes Kriterium war die Qualität der Fonds, die anhand der Performance aller in Deutschland zum Verkauf zugelassenen Produkte über einen Zeitraum von einem, drei und fünf Jahren bewertet wurde.

Behavioural Award für zwei Carmignac-Fondsmanager

Xavier Hovasse, Carmignac

Auch ein Vermögensverwalter ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Für die Verwaltung des Carmignac Emergents haben Xavier Hovasse, Head of Emerging Equities, und die Fondsmanagerin Haiyan Li-Labbé jüngst den Behavioural Award 2022 erhalten.

Dieser von Essentia Analytics vergebene Preis basiert auf der von Essentia entwickelten Behavioral Methode, die die Kompetenzen von Fondsmanagern in sieben wichtigen Entscheidungsbereichen misst: Titelauswahl, Einstiegszeitpunkt, Bestimmung der Positionsgrößen, Pyramidisieren, Größenanpassung, Teilverkäufe und Ausstiegszeitpunkt.

Qualität der Entscheidungsfindung im Fokus

Haiyan Li-Labbé, Carmignac

Gemeinsam haben Xavier Hovasse und Haiyan Li-Labbé über zwanzig Jahre Erfahrung als Spezialisten für Schwellenländeranlagen aufgebaut. Ihr langjähriges Know-how in Kombination mit fundierten Kenntnissen der lokalen Situation und beachtlichen Analysefähigkeiten verschafft ihnen einen Vorsprung, wenn es darum geht, Unternehmen zu bewerten und anschließend entsprechende Anlageentscheidungen zu treffen.

Die Essentia Behavioral geht über den traditionellen Ansatz, Manager anhand der Performance in der Vergangenheit zu bewerten, hinaus und nimmt stattdessen die Qualität der Entscheidungsfindung eines Managers in den Fokus. Über einen Zeitraum von 36 Monaten (bis 30. März 2022) untersuchte Essentia in anonymisierter Form die Fähigkeiten von 76 aktiven Managern für Aktienportfolios.

