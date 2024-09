Qualitativ hochwertige Investitionen und nachhaltiges Investieren sind eng miteinander verwoben. Studien legen sogar nahe, dass drei Viertel der Outperformance von ESG-Strategien direkt auf den Qualitätsfaktor zurückzuführen sind (Bruno G, Esakia M, Goltz F, Honey: I shrunk the ESG alpha: Risk-adjusting ESG portfolio returns, Scientific Beta Publication, April 2021). Doch obwohl die Korrelation signifikant ist, scheint die kausale Beziehung zwischen den beiden nicht eindeutig erwiesen zu sein. Wir bei Carmignac sind der festen Überzeugung, dass Qualität und nachhaltige Investitionen zwei Seiten derselben Medaille sind, die sich gegenseitig verstärken.

Die Notwendigkeit, Qualität zu definieren

Seit mehr als 20 Jahren vertritt Fondsmanager Mark Denham, der zusammen mit Obe Ejikeme den 2019 aufgelegten Fonds verantwortet, die Ansicht: Langfristig gute Performance hängt ausschließlich von der Fähigkeit ab, Unternehmen mit den besten Aussichten auszuwählen. Diese Unternehmen, die Denham als „Qualitätsunternehmen“ bezeichnet, müssen bestimmte Kriterien erfüllen:

Sie müssen in der Lage sein, im Laufe der Zeit hohe und stabile Gewinne zu erwirtschaften, die sie reinvestieren können, um ihren Wachstumskurs beizubehalten.

Außerdem müssen sie einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.

Diese Überzeugung hat Denham über viele Jahre hinweg durch einen detaillierten Investitionsprozess quantifiziert. Im Laufe der Zeit wurde dieser Prozess durch die Anpassung an die zunehmende Verfügbarkeit von nichtfinanziellen Daten bereichert. Doch die ursprüngliche Philosophie, nur die vielversprechendsten Unternehmen nach finanziellen und nichtfinanziellen Kriterien auszuwählen, hat Denham unverändert beibehalten.

Finanzielle Solidität der Anlagen

Unsere Definition des Qualitätsfaktors konzentriert sich auf Unternehmen mit hohen und nachhaltigen Gewinnspannen. Diese Eigenschaft gibt uns die Gewissheit, dass diese Unternehmen in der Lage sind, sowohl ihre Erträge zu steigern als auch ihre Rentabilität im Laufe der Zeit zu erhalten. Dadurch sind sie besser in der Lage, Konjunkturzyklen zu durchlaufen und Investitionen zu tätigen, die letztlich das zukünftige Wachstum sichern.

Durch einen nachhaltigen Ansatz können die Unternehmen ihre Ressourcennutzung optimieren, was langfristig zu niedrigeren Kosten und höherer Rentabilität führt. Ebenso können Unternehmen durch Investitionen in die Entwicklung ihres Humankapitals ihre Produktivität steigern. Diese Eigenschaften machen die Unternehmen wettbewerbsfähiger und verbessern so ihre Rentabilität.

Ein gelungenes Beispiel für diesen Ansatz ist L'Oréal: Das Unternehmen hat sein Wachstum erfolgreich von seinen negativen Auswirkungen auf die Umwelt abgekoppelt, indem es seine absoluten Emissionen im Vergleich zu 2005 um 91 Prozent gesenkt hat, während es sein Produktionsvolumen um 45 Prozent gesteigert und seine Gewinnmarge zwischen 15 und 20 Prozent gehalten hat.

Unternehmerische Nachhaltigkeit

Neben der Rentabilität konzentriert sich unsere Strategie auf Unternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, um sich neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen zu können. Ziel ist es, Unternehmen zu identifizieren, die ihre Gewinne effizient zur Finanzierung interner oder externer Projekte einsetzen können. Um diesen Aspekt zu bewerten, verwenden wir die Holt CFROI-Kennzahl, die es uns ermöglicht, die Kapitalrendite aller Unternehmen einheitlich zu vergleichen.

Wir sind der Meinung, dass nur Unternehmen, die ihre Auswirkungen auf alle ihre Stakeholder berücksichtigen, den Markt über mehrere Jahrzehnte hinweg übertreffen können. Genau aus diesem Grund schließen wir die umweltschädlichsten Unternehmen von unseren Investitionen aus. Darüber hinaus engagieren wir uns aktiv für die Unternehmen, in die wir investieren, um sicherzustellen, dass ihre laufenden Bemühungen mit unseren Werten übereinstimmen.

Eines dieser von uns bevorzugten Unternehmen ist Demant: Der dänische Gesundheitsriese ist ein weltweit tätiger Konzern, der sich auf die Hörgeräteversorgung spezialisiert hat. Sein bemerkenswertes Wachstum wurde seit 1904 durch zahlreiche Innovationen vorangetrieben. Wir haben uns verpflichtet, das Unternehmen bei der Verbesserung seiner Unternehmensführung zu unterstützen und es – wie auch im Hinblick auf seine Produkte – zu ermutigen, noch mehr auf seine Investoren zu hören.

Risikominimierung

Qualitätsunternehmen verfügen in der Regel über gesunde Bilanzen, stabile Cashflows und einen geringen Verschuldungsgrad. Darüber hinaus verfügen sie über ausreichende Ressourcen, um in sich entwickelnde Marktbedingungen zu investieren und sich an diese anzupassen, etwa an neue Technologien, regulatorische Änderungen und veränderte Verbrauchererwartungen. Folglich ist das Risiko, dass ihr Geschäftsmodell veraltet oder von Mitbewerbern überholt wird, geringer.

Nachhaltige Investitionen helfen Anlegern dabei, die mit der künftigen Leistung eines Unternehmens verbundenen Risiken zu bewerten, indem sie dessen Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken berücksichtigen. Wir nutzen unser eigenes START-Tool, um diese Risiken zu analysieren. Auf diese Weise versuchen wir, unser Exposure gegenüber nichtfinanziellen Risiken, die die Rentabilität eines Unternehmens beeinträchtigen können, zu minimieren.

Eine entsprechende Portfolioposition ist Schneider Electric: Das Unternehmen trägt zur Sicherheit der Stromversorgung von Netzen und Gebäuden bei und bietet Dienstleistungen zur Optimierung der Energieeffizienz an. Die von den Kunden vermiedenen Emissionen haben sich in den vergangenen drei Jahren verdreifacht und liegen mit 440 metrischen Tonnen von Kohlenstoffdioxidäquivalent (MTCO2e) über dem CO2-Fußabdruck Frankreichs im Jahr 2023 (385 MTCO2e, territorial emittiert).

Eine Strategie, die Qualität und nachhaltige Investitionen verbindet

Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein Aktienfonds, der sich den von Mark Denham vor zwei Jahrzehnten eingeführten Anlageprozess zunutze macht. Der Artikel 9-Fonds, der vor fünf Jahren aufgelegt wurde, investiert in Qualitätsunternehmen in allen entwickelten Märkten. Als Allround-Fonds zeichnet er sich unter anderem aus durch:

Ein konzentriertes Portfolio von 43 Aktientiteln

Zu 100 Prozent an den UN SDG-Zielen ausgerichtet

Mehr als 50 Prozent geringere CO2-Emissionen als die Benchmark

Exzellente langfristige Entwicklung, die über der Benchmark MSCI World liegt

Disclaimer

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Risikoskala*: 5/7

SFDR-Klassifizierung**: Artikel 9

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten

ISIN: LU1966631001

Einstiegskosten

4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Ausstiegskosten

Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten

1,70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Erfolgsgebühren

20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

Transaktionskosten

0,26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.