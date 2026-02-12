70 Prozent der Carmignac-Fonds erzielten 2025 eine Outperformance und rangierten im ersten Quartil ihrer jeweiligen Kategorien, berichtet Portfolio Advisor Kevin Thozet.

Kevin Thozet, Portfoliomanager und Mitglied des Carmignac-Investitionsausschusses: Die Anlageexperten von Carmignac halten Rohstoffe für interessant, besonders Gold und Kupfer stehen jetzt im Fokus.

Auf der Jahresauftakt-Versammlung 2026 in Paris haben wir Bilanz gezogen: Unser verwaltetes Vermögen stieg von 33 Milliarden Euro im Januar 2025 auf heute 41 Milliarden Euro (Quelle: Carmignac, Stand: 31.12.2025). Die Nettomittelzuflüsse verteilten sich auf flexible Anleihen, Unternehmensanleihen, globale und Schwellenländeraktien (MSCI AC World) sowie alternative Strategien.

Alle Aktienindizes verzeichnen Gewinne, und zum ersten Mal seit 2017 schneiden die Schwellenländer besser ab als die Industrieländer. Um die regionalen Allokationschancen voll auszuschöpfen, hat das Währungsrisikomanagement vor dem Hintergrund einer deutlichen Abwertung des US-Dollars (-10 Prozent) im Jahr 2025 einen wesentlichen Beitrag geleistet.

In einem steigenden Markt, von dem nicht alle Aktien gleichermaßen profitieren, ist die Aktienauswahl entscheidend. Carmignac Investissement verzeichnete im Jahr 2025 einen Anstieg von +17 Prozent und übertrifft damit globale Aktien (gemessen am MSCI AC World) um +10 Prozent. Carmignac Investissement Latitude erzielte ebenfalls eine Rendite von +17 Prozent, was einer relativen Outperformance von +12 Prozent entspricht, bei gleichzeitig geringer Volatilität. Carmignac Emergents legte um +24 Prozent zu und übertraf damit seinen Referenzindikator um +7 Prozent.

Unser Festzinsangebot sticht weiterhin hervor: Zum siebten Mal in Folge hat fast das gesamte Angebot seinen Referenzindikator übertroffen.

Neben der Beständigkeit der relativen Performance können wir auch die Stabilität der absoluten Performance hervorheben, mit zehn aufeinanderfolgenden Quartalen positiver Renditen für unsere Flaggschiff-Festzinsfonds (Carmignac Sécurité, Carmignac P. Credit sowie Target Maturity-Fonds, Stand: 31.12.2025). Mit anderen Worten: Die Volatilität wurde bei Carmignac Sécurité und Carmignac P. Flexible Bond gut eingedämmt, während Carmignac P. Credit Sharpe-Ratios zwischen 2 und 3 erzielte.

Unsere Multi-Asset-Fonds setzen ihren konstruktiven Kurs fort. Der Carmignac Patrimoine verzeichnete im Jahr 2025 einen Anstieg von +12 Prozent mit einer Outperformance von mehr als +10 Prozent und rangiert damit im ersten Dezil seiner Vergleichsgruppe (Quelle: Morningstar, Stand: 31.12.2025).

Carmignac: Überzeugungen zur Vermögensallokation für 2026

Die Aktienmärkte bleiben durch Wachstum und Fiskalpolitik weiterhin gestützt, erwartet Carmignac-Fondsmanager Jacques Hirsch.

Das nominale Wachstum und die fiskalische Expansion dürften die Aktienmärkte weiterhin stützen, was für eine aktive Diversifizierung spricht:

Hin zu Themen, die nach wie vor gut unterstützt werden (Technologie, Schwellenländer, europäische Zykliker),

und hin zu Segmenten, die zurückgeblieben sind, wie beispielsweise diejenigen, die als „Verlierer” der KI-Welle wahrgenommen werden, Konsumsektoren und Gesundheitswesen.

In einem anhaltend angespannten geopolitischen Umfeld erscheinen Rohstoffe attraktiv, wobei wir Gold und Kupfer bevorzugen.

Bullenmärkte enden oft mit einer Phase erhöhter Volatilität. Daher ist es unerlässlich, sich jetzt darauf vorzubereiten, sowohl bei der Portfoliozusammensetzung als auch bei der Titelauswahl.

Fondsmanager Jacques Hirsch

Während die europäischen und japanischen Zinsmärkte bereits die Auswirkungen der großzügigen Fiskalpolitik registriert haben, bewegen sich die US-Zinsen weiterhin auf niedrigem Niveau. Das robuste Wachstum und die Inflation dürften diese Zinsdifferenz zwischen den Regionen deutlich verringern. Dank unseres flexiblen Managements können wir von den hohen Carry-Erträgen der Euro-Zinsen und den steigenden Zinsen jenseits des Atlantiks profitieren.

Darüber hinaus ermöglicht uns unser breites Anlageuniversum, Chancen in den Segmenten der Schwellenländeranleihen oder Inflationsstrategien zu nutzen, die attraktive Bewertungen aufweisen. Nach drei Jahren der Verengung der Kreditspreads dürfte das Jahr 2026 von einer stärkeren Polarisierung sowohl im Investment-Grade- als auch im High-Yield-Segment geprägt sein.

Weniger günstige technische Faktoren und zunehmende Kreditereignisse werden ein aktives Management wie das unsere begünstigen. Großzügige implizite Renditen und eine hohe Streuung innerhalb des Kreditspektrums sollten es uns ermöglichen, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Zur Carmignac-Microsite mit den kompletten Inhalten der Jahresauftakt-Versammlung

