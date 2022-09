Carmignac Wie sich die Inflationslast im Depot eindämmen lässt

Flexibilität und Unabhängigkeit: Diese Eigenschaften können am Anleihemarkt den entscheidenden Unterschied ausmachen. Denn wer unabhängig ist, kann Anlagechancen überall dort wahrnehmen, wo sie sich bieten. Mit diesem Wissen stützt sich der französische Vermögensverwalter Carmignac Gestion im Anleihesegment auf einen prinzipiell flexiblen Ansatz, der indes von einem strengen, disziplinierten Risikomanagement flankiert wird. Zugleich sind die aktiv gemanagten, globalen und benchmarkunabhängigen Fonds von Carmignac traditionell so konzipiert, dass sie sich sowohl an steigende als auch an fallende Marktzyklen anpassen können.

Depot mit Anleihen ausbalancieren

Das Fixed-Income-Team des Vermögensverwalters ist seit der Unternehmensgründung stetig gewachsen. Es besteht aus erfahrenen Fondsmanagern und Analysten, die ein breites Spektrum von Strategien, Weltregionen und Vermögensklassen abdecken. Fondsmanager und Analysten arbeiten eng zusammen, um eine optimale Anlagenallokation aufzubauen, die dem vorgesehenen Risiko-Rendite-Verhältnis der ihnen anvertrauten Portfolios entspricht.

Rose Ouahba, Carmignac

„In meinem Team dreht sich alles rund um einen zentralen Aspekt, den Unternehmergeist“, gibt Anleihe-Chefin Rose Ouahba einen Einblick in die Arbeit des Fondsmanagements. „Wir haben dieselbe langfristige Vision und setzen auf enge Kooperation, um unsere Kunden bestmöglich zu betreuen. Eine Anleihekomponente ist für ein Portfolio grundsätzlich wichtig. Mit ihr kann das gewünschte Risikoniveau eingestellt und eine Diversifizierung zwischen Aktien- und Geldmärkten erreicht werden.“

Die Produktpalette des Vermögensverwalters umfasst fünf einander ergänzende Anlagelösungen, die so konzipiert sind, dass sie der jeweiligen Risikobereitschaft unterschiedlicher Anlegerprofile entsprechen. Die Fonds unterscheiden sich dabei hinsichtlich ihres Anlagenpools, ihrer Anlageprozesse und ihrer Performancetreiber:

Grafik: Risiko-Rendite-Verhältnis und Anlageuniversum der Fondspalette

Quelle: Carmignac, 21.06.2022.

Carmignac Sécurité – Chancen in Europa

Das Fondsmanagement des Carmignac Sécurité investiert hauptsächlich in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegen das Währungsrisiko abgesichert sind. Das Ziel des Fonds ist es, die Opportunitäten an den europäischen Märkten wahrzunehmen, aber gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen.

Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger, die angesichts der finanziellen Repression in Europa auf der Suche nach einer flexiblen und relativ konservativen Lösung sind. Die empfohlene Anlagedauer liegt bei zwei Jahren.

Anleihemärkte übertreffen mit dem Carmignac Portfolio Flexible Bond

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond ist ein global aufgestellter Fonds, der auf weltweite Zins- und Kreditstrategien setzt. Dabei sollen Chancen an den Anleihemärkten genutzt und das Wechselkursrisiko systematisch gesenkt werden. Damit das gelingt, kombiniert das Fondsmanagement eine Top-down-Analyse mit einer Bottom-up-Auswahl und steuert die Duration dynamisch. So können Anleger sowohl von steigenden als auch von fallenden Zinsen profitieren.

Darüber hinaus setzen die Manager des Artikel-8-Fonds auf ein rigoroses Risikomanagement, das ökologische beziehungsweise soziale Aspekte bei der Auswahl ihrer Anlageinstrumente berücksichtigt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die an einer Kernportfolio-Anleiheallokation interessiert sind, die darauf abzielt, die Anleihemärkte zu übertreffen, ohne die Volatilität zu erhöhen.

Carmignac Portfolio Global Bond – Chancen für risikobewusste Anleger

Der Carmignac Portfolio Global Bondeine globale anleihebasierte Makrostrategie, soll mittels Zins-, Kredit- und Währungsstrategien von zahlreichen Performancetreibern im Anleihebereich profitieren. Aus diesem Grund verfügt er über eine breite Durationsspanne und kann das gesamte Anlageuniversum ausschöpfen. Beim Risikomanagement des Artikel-8-Fonds werden sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Kriterien berücksichtigt. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit einer höheren Volatilitätstoleranz, die auf der Suche nach mehreren Performancetreibern sind. Die empfohlene Anlagedauer liegt bei drei Jahren.

Globale Unternehmensanleihen: Carmignac Portfolio Credit

Der Carmignac Portfolio Credit ist ein globaler Fonds, der weltweit auf Kreditstrategien im Bereich Unternehmensanleihen zurückgreifen kann. Das Management sucht nach dem optimalen Risiko-Rendite-Verhältnis über den gesamten Kreditzyklus. Die sich anbietenden Anlagechancen werden dabei eingehend analysiert.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihrem Portfolio mit einer vielseitigen Lösung Dynamik verleihen wollen, um der Volatilität auf den Kreditmärkten zu begegnen. Die empfohlene Anlagedauer liegt bei drei Jahren.

Trends in den Schwellenländern: Carmignac Portfolio Emerging Markets Debt

Das Fondsmanagement setzt mittels einer aktiven und uneingeschränkten Anlagestrategie auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen. Der Carmignac Portfolio Emerging Debt investiert überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.

Der Fonds eignet sich vorrangig für Anleger, für die Schwellenländer-Anleihen aufgrund der hohen laufenden Erträge interessant sind. Zusätzlich bietet sich Aufwärtspotenzial bei Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern, wenn die lokalen Währungen im Wert zulegen.