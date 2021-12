Carmignac Gestion Schweiz holt Vertriebsleiter

Die Investmentgesellschaft Carmignac Gestion hat einen neuen Vertriebsleiter für die Schweiz gefunden. Benjamin Boyer wird sich künftig um den Vertrieb an unabhängige Finanzberater, Family Offices, Banken und Versicherungsgesellschaften im französischsprachigen Teil der Schweiz kümmern.Dabei arbeitet er mit Magali di Filippo zusammen, die im April aus dem Mutterschaftsurlaub zurückkommt. Unter der Leitung von Marco Fiorini arbeiten nun also sechs Mitarbeiter im Schweizer Vertriebsteam.Boyer kommt von HSBC Global Asset Management, wo er zuletzt den gesamten Schweizer Vertrieb verantwortete. Zudem baute er in seinen sieben Jahren bei dem Unternehmen die Niederlassung in Genf mit auf. Weitere Stationen waren für ihn die französischen Unternehmen Sinopia Asset Management und CDC Ixis.