Carmignac Portfolio Grandchildren: Wer reinvestiert, gewinnt

Investoren müssen ebenso wie Unternehmen auf gesellschaftliche Veränderungen und neue Wirtschaftszyklen reagieren – die einen durch angepasste Anlagestrategien, die anderen durch die Fähigkeit zur Neuerfindung ihres Geschäftsmodells. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg liegt dabei in der Reinvestition der erwirtschafteten Gewinne.

Durch Reinvestitionen in ihre Geschäftsmodelle verschaffen sich Unternehmen die Innovations- und Entwicklungskapazität, um im Laufe der Zeit ihre Wettbewerbsvorteile und damit ihre Gewinnspannen aufrechterhalten zu können. Daher erweisen sich Reinvestitionen auch als echte Hilfe bei der Titelauswahl und beim Aufbau eines langfristig soliden Aktienportfolios. Der Carmignac Portfolio Grandchildren (ISIN: LU1966631001) versucht, davon zu profitieren, indem er sich auf die Merkmale konzentriert, die für die Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, um dauerhaft erfolgreich zu bleiben.

Reinvestitionen: Ein Wachstumskatalysator für Unternehmen

Für ein Unternehmen bedeutet Reinvestition den Einsatz von Einnahmen oder Gewinnen, um neue Projekte, Anschaffungen oder Verbesserungen zu finanzieren, anstatt Gelder zu behalten, zu verbrauchen oder an die Anleger zu verteilen.

Zunächst einmal ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Rentabilität eines Unternehmens eine notwendige Voraussetzung für Reinvestitionen ist. Die Verwendung der erzielten Gewinne stellt in einem zweiten Schritt eine wichtige strategische Entscheidung für jedes Unternehmen dar: Sollen die Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet, zur Bewältigung potenzieller zukünftiger Herausforderungen einbehalten oder zeitnah reinvestiert werden, um die zukünftigen Wachstumschancen zu stärken?

Warum sollten Unternehmen Reinvestitionen den Vorzug geben?

Verbesserung der Rentabilität: Durch Reinvestitionen kann die Rentabilität des Unternehmens verbessert werden, insbesondere durch Produktivitätssteigerungen, die durch produktive Investitionen erzielt werden. Diese können zum Beispiel Automatisierungsprozesse oder eine Verbesserung der Ausbildungsstandards der Mitarbeiter umfassen, was tendenziell die Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärkt.

S tärkung des organischen Wachstums: Reinvestitionen stärken auch das organische Wachstum des Unternehmens. Höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Markterschließung oder Marketing zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades einer Marke können letztendlich zu höheren Einnahmen führen.

Wahl der Selbstfinanzierung: Die Reinvestition von Gewinnen deutet auf die Entscheidung zur Selbstfinanzierung hin und nicht auf den Rückgriff auf externe Finanzierungen wie Kredite oder Aktienemissionen, um eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit gewährleisten oder sogar antizyklische Investitionen tätigen zu können. Darüber hinaus hat die restriktivere Geldpolitik insbesondere der USA und Europa seit 2022 die Kosten der externen Finanzierung verteuert, was die Entscheidung für die Selbstfinanzierung noch weiter rechtfertigt.

Diese sicher nicht vollständige Liste der Vorteile von Reinvestitionen unterstreicht die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, denen es auf diese Weise gelingt, neue Entwicklungen zu erkunden, um sich unabhängig vom Zyklus und den langfristigen Marktbedingungen weiterentwickeln und neu erfinden zu können. Darüber hinaus zeugt die Entscheidung für Reinvestitionen vom Vertrauen der Unternehmensführung in die von ihr verfolgte Strategie, sich aufzuwerten und es dem Unternehmen so zu ermöglichen, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und sich allmählich sogar als Marktführer zu etablieren, was wiederum mehr Investoren anzieht.

Reinvestitionen: Der Schlüssel zu einem starken Portfolio

Unternehmen, die einen Großteil ihrer Gewinne reinvestieren anstatt sie auszuschütten, haben an der Börse langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielt. Diese Outperformance basiert auf drei wesentlichen Eigenschaften:

Bewertungsprämie: Reinvestition statt Ausschüttung von Gewinnen kann eine dauerhafte Wertschöpfung fördern. Dies führt häufig zu Unternehmen mit höheren Bewertungsmultiplikatoren, die eine langfristige Vision des Managements belohnen.

Reinvestition statt Ausschüttung von Gewinnen kann eine dauerhafte Wertschöpfung fördern. Dies führt häufig zu Unternehmen mit höheren Bewertungsmultiplikatoren, die eine langfristige Vision des Managements belohnen. Langfristige Vision : Ein Unternehmen, das reinvestiert, sorgt sich um seine Zukunft und antizipiert künftige Herausforderungen. Dieser Ansatz ermöglicht ein persistentes Wachstum und verleiht dem Portfolio eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Marktumfeldern.

: Ein Unternehmen, das reinvestiert, sorgt sich um seine Zukunft und antizipiert künftige Herausforderungen. Dieser Ansatz ermöglicht ein persistentes Wachstum und verleiht dem Portfolio eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Marktumfeldern. Nachhaltigkeit: Eine langfristige Vision geht in der Regel mit einem nachhaltigen Ansatz einher, der Lösungen bietet, die die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens sichern. Diese Vision geht häufig mit einer positiven sozialen Externalität einher, insbesondere durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die das Geschäftswachstum unterstützen und somit Einkommen generieren.

Die Konzentration auf Unternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, fördert nicht nur die Wertschöpfung, sondern auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Herausforderungen und kann so langfristig eine starke Performance innerhalb eines Portfolios erzielen.

Auf die Führungspersönlichkeiten von gestern und morgen setzen

Aufgrund dieser unbestreitbaren Vorteile hat Carmignac solide Überzeugungen in Bezug auf Unternehmen entwickelt, die reinvestieren. Dazu gehört beispielsweise Hermès, das im Carmignac Portfolio Grandchildren vertreten ist. Das Unternehmen, das seit 188 Jahren besteht, hat sich den Herausforderungen der heutigen Zeit gestellt und die sich bietenden Chancen genutzt.

Hermès, ein französischer Kunsthandwerker, der am Puls der Zeit bleibt

Das französische Luxusunternehmen Hermès wurde 1837 gegründet und war ursprünglich auf die Herstellung von Pferdegeschirren und Sättel spezialisiert. Heute ist das Unternehmen für seine hochwertigen handwerklichen Kreationen wie die Birkin-Taschen und die Seidencarrés bekannt. Sein Erfolg beruht auf einem prestigeträchtigen Erbe, aber auch auf einer visionären Reinvestitionsstrategie. Im Gegensatz zu einigen Unternehmen der Branche, die auf schnelles Wachstum setzen, hat sich Hermès dafür entschieden, seine Gewinne kontinuierlich in Innovation, Handwerk, aber auch in nachhaltige Entwicklung zu reinvestieren.

Carmignac Portfolio Grandchildren: Reinvestitionen zur Schaffung eines nachhaltigen Erbes

Wie lassen sich die Vorteile der Reinvestition in die Portfoliokonstruktion einbeziehen? Dieses Konzept ist einer der Eckpfeiler des Anlageprozesses vom Carmignac Portfolio Grandchildren.

Der internationale Aktienfonds Carmignac Portfolio Grandchildren konzentriert sich auf die entwickelten Märkte und weist auf der Risikoskala eine mittlere Einstufung von 4 von 7 möglichen Punkten auf: Der Fonds fokussiert sich auf Aktien, die wir als Qualitätstitel bezeichnen, also Unternehmen, die eine hohe und nachhaltige Rentabilität aufweisen und ihre Gewinne reinvestieren. Der Fonds hält sich auch an strenge Nachhaltigkeitsstandards, weshalb er nach den SFDR-Richtlinien als Artikel 9 eingestuft ist. Die Titelauswahl beruht auf zwei starken Konzepten, der hohen und stabilen Rentabilität der Unternehmen und der Neigung der Unternehmen, ihre Gewinne zu reinvestieren. Die Relevanz dieser Ziele innerhalb einer Anlagestrategie an den Aktienmärkten wurde von den Fondsmanagern seit mehr als 20 Jahren erfolgreich umgesetzt, was dem Carmignac Portfolio Grandchildren seit seiner Auflegung (31.05.2019) eine solide Performance von 106 Prozent gegenüber 113 Prozent für seinen Referenzindex beschert hat.

Für Anleger, die auf der Suche nach einer nachhaltigen Anlagelösung sind, zeichnet sich Carmignac Portfolio Grandchildren durch einen eigenen Ansatz aus. Es geht den Fondsmanagern, die eine Mindestanlagedauer von fünf Jahren empfehlen, nicht nur darum, in vielversprechende Trends zu investieren, sondern auch auf Unternehmen zu setzen, die die Trends von gestern geprägt haben und die Trends von morgen prägen werden.

