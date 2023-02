Für alternative Anlagen Carmignac holt zwei Fondsmanager von Candriam

Carmignac holt mit Fabienne Cretin-Fumeron und Stéphane Dieudonné zwei Spezialisten für Merger Arbitrage, also Investmentstrategien, die auf Börsenentwicklungen bei Übernahmen und Fusionen setzen. Mit den Neuzugängen will das französische Fondshaus sein Angebot an alternativen Anlagen ausbauen, heißt es. Für die erste Jahreshälfte 2023 sei die Auflegung zweier entsprechender Fonds geplant, die von dem Duo verwaltet werden und sich an professionelle Anleger richten.

Fabienne Cretin-Fumeron und Stéphane Dieudonné waren vor ihrem Wechsel zu Carmignac für die Merger-Arbitrage-Strategie von Candriam verantwortlich. Das Duo ist seit 18 Jahren im Management entsprechender Fonds tätig, zunächst ab 2004 bei ADI, – das heute zu OFI gehört, – dann ab 2009 bei OFI Investment Asset Management und schließlich ab 2018 bei Candriam.

Mit dem Ausbau alternativer Anlagen reagiert Carmignac den Angaben zufolge auf die wachsende Kundennachfrage nach Strategien, die nicht mit traditionellen Vermögensklassen korrelieren. Die langjährige Erfahrung der zwei Spezialisten werde helfen, das alternative Anlagesegment zu erweitern, heißt es von UK-Chefin Maxime Carmignac.