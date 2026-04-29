Zwischen Stagflationssorgen und Sektorrotation: Wie ein flexibler Wachstumsansatz im Carmignac Investissement gerade jetzt Performancepotenzial erschließen kann.

Angesichts der wiederaufkommenden Sorgen um eine Stagflation vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten fragen sich Anleger zu Recht, wie sich die globale Wachstumsaktien-Strategie des Carmignac Investissement bei starken Sektorrotationen verhalten würde, die für traditionelle Wachstumsfonds ungünstig sein können.

Carmignac Investissement verfolgt einen bewusst differenzierten Investitionsansatz für globale Wachstumsmärkte und -werte. Unser Streben nach profitablem Wachstum orientiert sich an vier Kernprinzipien: Bewertung, Flexibilität über das gesamte Wachstumsspektrum hinweg, echte Diversifikation durch ein bedeutendes Schwellenländer-Engagement sowie die Bereitschaft zu Engagements abseits von Indizes, um deren Momentum-Verzerrungen zu begrenzen.

Diese Prinzipien, die in erster Linie bei der Aktienselektion zum Tragen kommen, sollen die Auswirkungen plötzlicher Sektor- oder Marktrotationen abmildern, wie sich im Jahr 2022 gezeigt hat, als sich die Märkte deutlich von Wachstumsaktien mit hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen abwandten und damit den Wert eines disziplinierten und flexiblen Investmentansatzes unterstrichen.

Kristofer Barrett, Fondsmanager: Ein Überblick über die Rotation in 2022

Während seiner Verantwortung als Fondsmanager des Swedbank Robur Globalfond rangierte Barretts Fonds im Jahr 20221, dem Jahr der „großen Rotation“, im ersten Quartil seiner Morningstar-Kategorie.

Trotz einer strukturellen Fokussierung auf Wachstumsaktien gelang es ihm, die Auswirkungen der abrupten Sektorrotation durch seine stringente Strategie abzumildern:

Eine solide Aktienauswahl, einschließlich Untergewichtungen bei Amazon und Meta, während Top-Positionen wie Centene 2 und Berkshire Hathaway eine starke Performance erzielten.

und Berkshire Hathaway eine starke Performance erzielten. Die Bewertungen des Portfolios entsprachen im Großen und Ganzen denen des Index, wobei insgesamt ein Schwerpunkt auf höherwertigen Titeln lag.

Bemerkenswert ist, dass Barrett – wie so oft in Phasen des Drawdowns – die Marktkorrektur nutzte, um seine wichtigsten Überzeugungen zu attraktiven Bewertungen zu bekräftigen und das Portfolio damit auf eine starke Performance im Jahr 2023 vorzubereiten.

Bewertung immer im Blick

Beim Carmignac Investissement ist die Bewertung kein nachträgliches Ergebnis, sondern steht im Mittelpunkt unserer Chancenanalyse.

Auf Aktienebene konzentrieren wir uns in erster Linie auf das EV/FCF-Verhältnis (Unternehmenswert im Verhältnis zum freien Cashflow), das durch die Einbeziehung der Bilanzstruktur, der Finanzierungskosten und der Kapitalintensität eine umfassendere Perspektive bietet als einfache Gewinnmultiplikatoren. Dies spiegelt unsere allgemeine Philosophie wider: die Verbindung einer traditionellen Value-Orientierung mit einer auf Qualität und Wachstum ausgerichteten Denkweise.

Auf Portfolioebene führt diese Disziplin zu Diversifikation. Wir kombinieren Unternehmen mit starker Marktstellung, aber moderaterem Wachstum, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden, mit Unternehmen, die ein stärkeres Wachstumsprofil aufweisen und bei denen höhere Bewertungskennzahlen durch Innovation und eine beschleunigte Cashflow-Generierung gerechtfertigt sind.

Ein Beispiel für die erste Kategorie ist das Unternehmen IMCD; ein Distributor für Spezialchemikalien mit stabilem, wenn auch nur im niedrigen einstelligen Bereich liegenden Wachstum und einer attraktiven erwarteten Free-Cashflow-Rendite von rund 10 Prozent für das nächsten Jahr. Dagegen steht Nvidia; eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen, bei dem das Ausmaß der künftigen Liquidität im Vordergrund steht. Die aktuelle Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,3 (im Vergleich zu 19,0 beim S&P 500) befindet sich jedoch auf einem 8-Jahres-Tief.2

Über die Bewertungsdisziplin hinaus sind wir auch bereit, eine wirklich konträre Haltung einzunehmen, wenn die aus den Bewertungen abgeleiteten Markterwartungen von unserer Einschätzung des inneren Werts abweichen. „Auf der anderen Seite“ zu stehen, ist keine dauerhafte Haltung, sondern eine situationsabhängige Reaktion auf durch Marktstimmungen bedingte Fehlbewertungen – ein nützliches Instrument zur Portfoliokonstruktion, insbesondere in einem Umfeld wie dem aktuellen, in dem die Marktentwicklung stark vom Momentum beeinflusst wird.

1 Morningstar-Kategorie: EAA Fund Global Large-Cap Growth Aktien. Quelle: Carmignac, Morningstar 2024. Fonds: Swedbank Robur Globalfond (ISIN: (SE0000542979).

2 Die Nennung bestimmter Wertpapiere und Finanzinstrumente dient lediglich der Veranschaulichung, um Aktien hervorzuheben, die in den Portfolios von Fonds der Carmignac-Palette enthalten sind oder waren.

3 Quelle: Carmignac, Bloomberg, 31.03.2026.

Strukturelle Wachstumsorientierung bei hoher Flexibilität

Der Carmignac Investissement verfolgt einen strukturellen Wachstumsansatz, doch unser Anlageuniversum geht über traditionelle Wachstumsaktien hinaus. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, Bewertungskennzahlen zu kombinieren, die der Morningstar-Kategorie „Global Equities Blend“ nahekommen, allerdings bei einem stärkeren Wachstumsprofil als sowohl die globalen Aktienkategorien „Growth“ und „Blend“ als auch der MSCI ACWI.

Profitieren von den Schwellenländern

Ein weiteres charakteristisches Merkmal des Carmignac Investissement ist sein Engagement in den Schwellenländermärkten, das Ende März 2026 bei 28 Prozent lag. Unserer Ansicht nach erweitert dies das Spektrum an Anlagemöglichkeiten, verringert die Konzentration auf überlaufene Marktführer in den Industrieländern und eröffnet den Zugang zu Wachstumsfaktoren, die von unterschiedlichen mikro- und makroökonomischen Dynamiken geprägt sind.

In den Schwellenländermärkten ist unser Engagement breit gestreut. Dies hängt zum Teil mit der KI-Wertschöpfungskette zusammen, die oft als eine Geschichte des Silicon Valley dargestellt wird, in Wirklichkeit jedoch tief im technologischen Ökosystem Asiens verwurzelt ist.

Möglichkeiten abseits der Benchmarks

Der Carmignac Investissement ist ein Portfolio mit hoher Überzeugung und einem starken active share. Ein beträchtlicher Teil des Portfolios ist nicht in den gängigen globalen Indizes vertreten: 25 Prozent der Aktien im Portfolio sind nicht im MSCI AC World enthalten.4 Dies spiegelt unsere Bereitschaft wider, jenseits der überlaufenen Bereiche des Marktes nach differenzierten Renditetreibern zu suchen.

In einem Markt, der zunehmend von Mega-Caps dominiert wird, können weniger beachtete und weniger umkämpfte Small- und Mid-Caps interessante Alternativen für aktive Verwaltung bieten. Indem wir uns auf Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen und einer disziplinierten Kapitalallokation konzentrieren, streben wir den Aufbau eines Portfolios an, das sowohl flexibel als auch diversifiziert bleibt.

Der Ansatz des Carmignac Investissement ist darauf ausgelegt, plötzlichen Veränderungen von Marktführerschaften standzuhalten und gleichzeitig eine disziplinierte Positionierung beizubehalten. Darüber hinaus steuern wir das Portfolio-Beta aktiv durch den Einsatz von Put-Optionen, wodurch wir einen gewissen Schutz vor Kursverlusten implementieren.

Vor allem aber kann deutliche Performance in Markterholungsphasen generiert werden. Indem wir uns gegen den Trend stellen und auch dann Disziplin wahren, wenn andere verkaufen, positionieren wir das Portfolio so, dass es von den Aufwärtsbewegungen profitieren kann, sobald sich die Marktstimmung dreht oder die Marktführer wechseln.

4 Der Fonds wird durch aktive Verwaltung verwaltet, wobei es keine Beschränkungen hinsichtlich der Abweichung vom Referenzindex gibt.

Disclaimer