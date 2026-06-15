Carmignac Investissement: Drei unterschiedliche Wege zu strukturellem Wachstum
Die weltweiten Aktienmärkte konzentrieren sich zunehmend auf eine kleine Gruppe von KI-Profiteuren. Doch am Strukturwandel verdienen selten nur die Unternehmen, die die Schlagzeilen beherrschen. Der Carmignac Investissement ist bestrebt, durch einen disziplinierten Ansatz beim Investieren in Wachstumsunternehmen unterschiedlichste Performancequellen zu erschließen, wobei Bewertungsbewusstsein, Diversifikation und die Bereitschaft, über die Schwergewichte der Benchmark hinauszuschauen, miteinander kombiniert werden.
Drei Beteiligungen veranschaulichen diese Philosophie: das japanische Unternehmen Nitto Boseki, das französische Unternehmen Safran und das in den USA börsennotierte Unternehmen Tradeweb. Obwohl sie in sehr unterschiedlichen Sektoren tätig sind, nimmt jedes Unternehmen eine strategisch wichtige Position innerhalb seines Ökosystems ein und profitiert von starken langfristigen Wachstumsfaktoren.
Nitto Boseki: Wegbereiter der KI-Revolution
Während sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Halbleiterriesen konzentriert hat, ist Nitto Boseki ein weniger bekannter, aber wichtiger Zulieferer für die hochmoderne Chipindustrie. Das Unternehmen stellt T-Glas her, ein Spezialmaterial für Substrate in der Halbleiterverpackung, das die Zuverlässigkeit und Performance immer leistungsstärkerer Chips verbessert.
Dieser hochtechnische Markt erfordert jahrzehntelange Kompetenz und weist erhebliche Markteintrittsbarrieren auf. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochmodernen Halbleitern baut Nitto Boseki seine Produktionskapazitäten aus und positioniert sich damit so, dass das Unternehmen von den anhaltenden Lieferengpässen und der steigenden Nachfrage nach Elektronik der nächsten Generation profitieren kann.
Safran: Wachstum dank eines langjährigen Kundenstamms
Safran bietet Chancen in einem weiteren strukturellen Thema; dem langfristigen Wachstum der globalen Luft- und Raumfahrtbranche. Das Unternehmen verzeichnet eine starke operative Performance, gestützt durch den steigenden Flugverkehr und einen Rekordauftragsbestand.
Seine Stärke liegt in der CFM-Triebwerkssparte, die im Rahmen eines Joint Ventures mit GE Aerospace betrieben wird. Jeder heute ausgelieferte Motor sorgt für jahrzehntelange Einnahmen aus Wartung, Reparaturen und Ersatzteilen und sorgt so für äußerst beständige Cashflows. Angesichts erheblicher technologischer Markteintrittsbarrieren und einer zusätzlichen Abhängigkeit von Verteidigungsausgaben stellt Safran ein hochwertiges Industrieunternehmen dar, dessen erwartete Rentabilität langfristig absehbar ist.
Tradeweb: Modernisierung des Rentenangebots
Tradeweb profitiert von der fortschreitenden Digitalisierung des Handels mit festverzinslichen Wertpapieren. Der Rentenmarkt ist nach wie vor weniger digitalisiert als die Aktienmärkte, was elektronischen Handelsplattformen wie Tradeweb erheblichen Spielraum für Anteile an den Märkten bietet.
Das Unternehmen kombiniert Transaktionsumsätze mit wiederkehrenden Einnahmen aus Daten-, Analyse- und Workflow-Lösungen. Starke Netzwerkeffekte, eine hohe Kundenbindung und kontinuierliche Innovationen stärken die Wettbewerbsposition. Da sich die Finanzmärkte zunehmend digitalisieren, ist Tradeweb bestens aufgestellt, um diesen strukturellen Wandel für sich zu nutzen.
Wachstumschancen abseits der üblichen Favoriten
Obwohl Nitto Boseki, Safran und Tradeweb in unterschiedlichen Branchen tätig sind, haben sie doch eine entscheidende Gemeinsamkeit: Jedes dieser Unternehmen ist so positioniert, dass sich strukturelles Wachstum in persistente Rentabilität umsetzen lässt.
Zusammen verdeutlichen sie den Investmentansatz des Carmignac Investissement beim Investieren in globale Wachstumstitel: die Suche nach Chancen jenseits der anscheinend offensichtlichsten Gewinner, die Einhaltung einer strikten Bewertungsdisziplin und der Aufbau eines diversifizierten Engagements in langfristige Trends. In zunehmend konzentrierten Märkten ist dieser differenzierte Ansatz nach wie vor unerlässlich, um kontinuierliche, strukturelle Wachstumschancen zu nutzen.
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Marketingmitteilung
Quelle: Carmignac Stand 05.06.2026. Werbeanzeige. Bitte lesen Sie den KID/Prospekt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Hauptrisiken des Carmignac Investissement: Aktienrisiko: Der Fonds kann Kursschwankungen unterliegen, deren Ausmaß vom Handelsvolumen der Aktien, der Marktkapitalisierung oder anderen externen Faktoren abhängt. Währungsrisiko: Das Währungsrisiko entsteht durch das Engagement in einer Währung mittels Direktanlagen oder Derivaten, die nicht die Bewertungswährung des Fonds sind. Risiko durch aktive Allokationsentscheidungen des Portfoliomanagements: Die von der Verwaltungsgesellschaft erwartete Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich unmittelbar auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Wertpapieren abhängt. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in Form eines vertraglich geregelten Gesamthandseigentums (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre. Risikoskala: 4/7 (Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist keine risikofreie Anlage. (Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit ändern.)
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