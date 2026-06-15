Während sich die Märkte auf eine Handvoll führender Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) konzentrieren, sucht Carmignac Investissement nach diversifizierten Quellen für profitables Wachstum. Drei Beteiligungen veranschaulichen, wie strukturelle Trends über die offensichtlichen Gewinner hinaus dauerhaften Wert schaffen können.

Die weltweiten Aktienmärkte konzentrieren sich zunehmend auf eine kleine Gruppe von KI-Profiteuren. Doch am Strukturwandel verdienen selten nur die Unternehmen, die die Schlagzeilen beherrschen. Der Carmignac Investissement ist bestrebt, durch einen disziplinierten Ansatz beim Investieren in Wachstumsunternehmen unterschiedlichste Performancequellen zu erschließen, wobei Bewertungsbewusstsein, Diversifikation und die Bereitschaft, über die Schwergewichte der Benchmark hinauszuschauen, miteinander kombiniert werden.

Drei Beteiligungen veranschaulichen diese Philosophie: das japanische Unternehmen Nitto Boseki, das französische Unternehmen Safran und das in den USA börsennotierte Unternehmen Tradeweb. Obwohl sie in sehr unterschiedlichen Sektoren tätig sind, nimmt jedes Unternehmen eine strategisch wichtige Position innerhalb seines Ökosystems ein und profitiert von starken langfristigen Wachstumsfaktoren.

Nitto Boseki: Wegbereiter der KI-Revolution

Während sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Halbleiterriesen konzentriert hat, ist Nitto Boseki ein weniger bekannter, aber wichtiger Zulieferer für die hochmoderne Chipindustrie. Das Unternehmen stellt T-Glas her, ein Spezialmaterial für Substrate in der Halbleiterverpackung, das die Zuverlässigkeit und Performance immer leistungsstärkerer Chips verbessert.

Dieser hochtechnische Markt erfordert jahrzehntelange Kompetenz und weist erhebliche Markteintrittsbarrieren auf. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochmodernen Halbleitern baut Nitto Boseki seine Produktionskapazitäten aus und positioniert sich damit so, dass das Unternehmen von den anhaltenden Lieferengpässen und der steigenden Nachfrage nach Elektronik der nächsten Generation profitieren kann.

Safran: Wachstum dank eines langjährigen Kundenstamms

Safran bietet Chancen in einem weiteren strukturellen Thema; dem langfristigen Wachstum der globalen Luft- und Raumfahrtbranche. Das Unternehmen verzeichnet eine starke operative Performance, gestützt durch den steigenden Flugverkehr und einen Rekordauftragsbestand.

Seine Stärke liegt in der CFM-Triebwerkssparte, die im Rahmen eines Joint Ventures mit GE Aerospace betrieben wird. Jeder heute ausgelieferte Motor sorgt für jahrzehntelange Einnahmen aus Wartung, Reparaturen und Ersatzteilen und sorgt so für äußerst beständige Cashflows. Angesichts erheblicher technologischer Markteintrittsbarrieren und einer zusätzlichen Abhängigkeit von Verteidigungsausgaben stellt Safran ein hochwertiges Industrieunternehmen dar, dessen erwartete Rentabilität langfristig absehbar ist.

Tradeweb: Modernisierung des Rentenangebots

Tradeweb profitiert von der fortschreitenden Digitalisierung des Handels mit festverzinslichen Wertpapieren. Der Rentenmarkt ist nach wie vor weniger digitalisiert als die Aktienmärkte, was elektronischen Handelsplattformen wie Tradeweb erheblichen Spielraum für Anteile an den Märkten bietet.

Das Unternehmen kombiniert Transaktionsumsätze mit wiederkehrenden Einnahmen aus Daten-, Analyse- und Workflow-Lösungen. Starke Netzwerkeffekte, eine hohe Kundenbindung und kontinuierliche Innovationen stärken die Wettbewerbsposition. Da sich die Finanzmärkte zunehmend digitalisieren, ist Tradeweb bestens aufgestellt, um diesen strukturellen Wandel für sich zu nutzen.

Wachstumschancen abseits der üblichen Favoriten

Obwohl Nitto Boseki, Safran und Tradeweb in unterschiedlichen Branchen tätig sind, haben sie doch eine entscheidende Gemeinsamkeit: Jedes dieser Unternehmen ist so positioniert, dass sich strukturelles Wachstum in persistente Rentabilität umsetzen lässt.

Zusammen verdeutlichen sie den Investmentansatz des Carmignac Investissement beim Investieren in globale Wachstumstitel: die Suche nach Chancen jenseits der anscheinend offensichtlichsten Gewinner, die Einhaltung einer strikten Bewertungsdisziplin und der Aufbau eines diversifizierten Engagements in langfristige Trends. In zunehmend konzentrierten Märkten ist dieser differenzierte Ansatz nach wie vor unerlässlich, um kontinuierliche, strukturelle Wachstumschancen zu nutzen.

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