Bilderstrecke zum Carmignac Investissement
Neuer Kurs, globale Chancen
Der Carmignac Investissement, ein globaler Aktienfonds, wurde 1989 von Édouard Carmignac gegründet und gehört zu den Flaggschiffen des Pariser Vermögensverwalters Carmignac. Nach jahrzehntelanger Führung durch Edouard Carmignac und sein Team ging die Verantwortung im April 2024 an Kristofer Barrett über. Der Fonds verfolgt einen nicht benchmarkorientierten Ansatz und strebt eine breite Diversifikation über Regionen, Sektoren, Marktkapitalisierungen und Wertschöpfungsketten an, ohne seine strategische Ausrichtung zu verlieren: Unternehmen mit starker Preisgestaltungsmacht, robuster Rentabilität und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu identifizieren.
Per Oktober 2025 belief sich das im Fonds Carmignac Investissement verwaltete Vermögen auf 4,38 Milliarden Euro. Das Portfolio legt den Fokus auf Gewinnwachstum, Nachhaltigkeitskriterien (SFDR-Artikel 8) und robuste Geschäftsmodelle. Die Performance bestätigte den neuen Kurs seit dem Antritt von Kristofer Barrett: +25,03 Prozent Rendite im Jahr 2024 (Referenzindikator MSCI AC World NR (USD): 25,33 Prozent) und +11,02 Prozent vom 31.12.2024 bis 30.09.2025 (Year-to-Date, Referenzindikator MSCI AC World NR (USD): 4,38 Prozent).*
* Quelle: Carmignac, Anteilsklasse Carmignac Investissement A EUR Acc.
Carmignac Investissement – ein Fonds für eine Welt im Wandel
Der Fonds verfolgt einen flexiblen, globalen Ansatz – ohne Einschränkungen in Bezug auf Branchen, Regionen oder Anlagestile. Im Mittelpunkt steht die gezielte Auswahl von Unternehmen, die sich durch besondere Stärken auszeichnen, an der Börse unterbewertet sind und langfristiges Wachstumspotenzial besitzen. Dabei legt Kristofer Barrett, Fondsmanager des Carmignac Investissement und Head of Global Equities bei Carmignac, besonderen Wert auf nachhaltige Geschäftsmodelle, die von Innovation, technologischer Stärke und klaren Alleinstellungsmerkmalen getragen werden. Zu den Top-10-Werten gehören TSMC Taiwan Semiconductor, Nvidia und Alphabet A / Google (Stand: 30.09.2025).
Mit Bedacht in die Aktienmärkte
„Aktien, aber nicht um jeden Preis“, ist das Motto von Fondsmanager Kristofer Barrett. „Investitionen in KI werden weiterhin durch die wachsende Zahl von Anwendungen und den Wettlauf um Größe unter den Hyperscalern angeheizt, auch wenn die Renditen nach wie vor uneinheitlich sind.“ Die Strategie bleibe daher diversifiziert und decke die gesamte Wertschöpfungskette ab. „Gleichzeitig engagieren wir uns in einer Reihe weiterer Sektoren, darunter Finanz- und Industriewerte, und versuchen, Marktkorrekturen zu nutzen, um zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis strukturelles Wachstum einzukaufen.“
Kristofer Barrett zum Ausblick und zur Anlagestrategie
- „Das Umfeld bleibt für Aktien günstig, da die finanziellen Rahmenbedingungen locker sind und sich das Wachstum in den USA bis 2026 wieder beschleunigen dürfte. Dennoch erfordern die hohen Bewertungen mehr Disziplin.
- Die Dynamik der AI-Investitionen bleibt stark, aber in einigen Bereichen der unrentablen Technologiebranche zeichnen sich Anzeichen für Übertreibungen und ungerechtfertigte Kurs-Gewinn-Verhältnisse ab.
- Wir konzentrieren uns weiterhin auf Bewertungen und Rentabilität – wir haben Gewinne bei Halbleitern mitgenommen und sind zu hinterherhinkenden Software-Titeln wie ServiceNow, Salesforce und GitLab gewechselt.1
- Die Kernthemen bleiben unverändert: KI in Hardware und Anwendungen in Asien und den USA, Industrieunternehmen mit Bezug zu Elektrifizierung, Reindustrialisierung und Luft- und Raumfahrt sowie hochwertige Finanzwerte.“
1 Die Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere und Finanzinstrumente dient lediglich der Verdeutlichung. Dies ist weder als Werbung für Direktinvestitionen in diese Instrumente noch als Anlageberatung zu verstehen. Die Portfolioallokationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.
Kristofer Barrett: Der Fondsmanager
Kristofer Barrett leitet seit April 2024 den globalen Aktienfonds Carmignac Investissement, eines der Flaggschiffprodukte von Carmignac. Zuvor war er viele Jahre bei Swedbank Robur tätig, wo er mehrere erfolgreiche globale Aktien- und Technologiefonds verantwortete. Bei Carmignac ist er neben seiner Fondsverantwortung auch Head of Global Equities und Mitglied des Strategic Investment Committee. Sein Investmentansatz ist aktiv, selektiv und bottom up – mit Fokus auf Unternehmen, die durch Innovation, Wachstum und solide Fundamentaldaten überzeugen. Dabei kombiniert er technologische Megatrends mit einem strikten Blick auf Bewertung und Qualität. Barrett steht für eine überzeugungsbasierte, langfristig orientierte Anlagestrategie, die globale Chancen nutzt, ohne sich von kurzfristigen Markttendenzen leiten zu lassen.
Carmignac Gestion: Das Unternehmen
Carmignac Gestion, gegründet 1989 in Paris von Edouard Carmignac und Éric Helderlé, ist eine der führenden europäischen unabhängigen Fondsgesellschaften. Das Unternehmen ist im Familien- und Mitarbeitereigentum und verwaltet aktuell (Stand: 15.10.2025) etwa 37 Milliarden Euro Kundengelder.
Seit jeher verfolgt Carmignac eine aktive, überzeugungsgetriebene Investmentphilosophie, in der Risikomanagement und globale Diversifikation zentrale Rollen spielen. Die Gesellschaft steht für Unternehmergeist, Unabhängigkeit und verantwortliches Management.
Die internationale Expansion begann 1999 mit der Gründung einer Niederlassung in Luxemburg; heute ist Carmignac mit sieben Büros in Europa präsent und vertreibt seine Fonds in 15 Ländern.
Zu den wichtigen Produkten gehören insbesondere Carmignac Patrimoine und Carmignac Investissement, die für einen flexiblen, langfristigen Ansatz stehen. Nachhaltigkeits-Kriterien sind stark integriert: Mehr als 90 Prozent der Fonds entsprechen Umwelt- oder Sozialstandards (SFDR Article 8/9), einzelne tragen das französische SRI-Label.
Neben der Vermögensverwaltung engagiert sich Carmignac kulturell über die Fondation Carmignac, insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Kunst und des Fotojournalismus.
Disclaimer:
Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID/Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.
Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.
Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.
Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.com/de-de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen (Absatz 5).