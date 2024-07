Der Carmignac Investissement (ISIN: FR0010148981) konnte dank seiner globalen Reichweite und der Identifikation aufstrebender Unternehmen in der Vergangenheit von vielversprechenden Marktdynamiken und -trends profitieren. Für uns bei Carmignac ist das jedoch kein Grund, selbstzufrieden zu werden. Stattdessen wollen wir den Fonds auch in Zukunft weiterentwickeln und stärken, um unserem Anspruch gerecht zu werden.

Quelle: Carmignac, 2024, Morningstar, 2024; Swedbank Robur Globalfond (ISIN: SE0000542979, Morningstar-Kategorie: *EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity Kristofer Barrett verwaltete den Swedbank Robur Globalfond vom 31.03.2016 bis 31.01.2024. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Rendite von Anteilen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Diesem Leitgedanken folgt auch Kristofer Barrett seit er die Strategie im April 2024 übernommen hat. Dabei wird er von einem Team aus Aktienexperten unterstützt, die auf verschiedene Sektoren und Regionen spezialisiert sind und in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle für die Performance des Carmignac Investissement gespielt haben.

Carmignac Investissement: Das macht den Ansatz einzigartig

Das Management des Fonds setzt dabei auf eine ganzheitliche Perspektive. Ihnen ist wichtig, sich die Position der Unternehmen innerhalb der Wertschöpfungskette, ihren Wettbewerbsvorsprung und ihre Technologie sowie ihr Geschäftsmodell genau anzuschauen. Dabei bevorzugt das Team innovative Unternehmen, die über eine starke Eigentümerstruktur beziehungsweise ein starkes Management verfügen und unverzichtbare Produkte anbieten.

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor bei der Titelauswahl ist der Preis. Das Fondsmanagement beteiligt sich an Unternehmen, die unterhalb ihres inneren Werts gehandelt werden und gleichzeitig auf lange Sicht Wachstumspotenzial bieten. Denn langfristige Investitionen stehen im Fokus der Investmentstrategie.

Da der Fonds in Bezug auf Sektoren, Regionen oder Anlagestil nicht beschränkt ist, kann das Team auch in Small- und Mid-Cap-Unternehmen investieren, die in Marktnischen tätig sind und durch ihre Leistung besonders hervorstechen. Das Ziel ist es, durch einen flexiblen Ansatz in jedem Marktumfeld herausragende Ergebnisse zu erzielen.

Vorteile durch weltweite Investitionen

Teil der Strategie des Carmignac Investissement ist es, die globale Reichweite bestmöglich zu nutzen. Dazu investiert das Managementteam in erheblichem Umfang in Schwellenländer. In diesem Zusammenhang wurden jüngst die Investitionen in Anlagen mit verborgenem Potenzial in Asien weiter erhöht. Hierzu zählen etwa die Wertschöpfungskette rund um künstliche Intelligenz (KI) in Taiwan und Korea sowie die vielversprechenden Sektoren Bankwesen und Konsumgüter in Indien.

Was gerade jetzt für den Carmignac Investissement spricht

Der langfristige Reiz von Aktien

Theoretisch gibt es stets Gründe, die gegen einen Einstieg in den Aktienmarkt sprechen wie Bewertungen, geopolitische Risiken, Wirtschaftswachstum und ähnliches. Dennoch stellt die Investition in einen Aktienfonds nach wie vor eine äußerst attraktive langfristige Strategie dar. Allerdings ist das Market-Timing schwierig. Aus diesem Grund besteht der optimale Ansatz darin, mit kleinen Beträgen anzufangen und das Exposure nach und nach zu erhöhen, um sich ergebende Chancen zu ergreifen.

Das günstige Umfeld für Aktien

Eine weiche Landung der US-Wirtschaft, eine stetig nachlassende Inflation und die Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbanken dürften Aktien weiterhin zugutekommen. Da der Markt das positive Wirtschaftsszenario jedoch weitgehend eingepreist hat, ist eine aktive Verwaltung der zugrunde liegenden Performancefaktoren unerlässlich.

Erneut starke Performancetreiber

Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds eine Performance von 21 Prozent gegenüber 15 Prozent für seinen Referenzindikator, dem MSCI ACWI USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Seit der Übernahme der Strategie im April 2024 hat Kristofer Barrett das Portfolio umgestaltet, indem er zwölf Titel verkaufte und 31 neue Unternehmen erwarb. Insgesamt umfasst das Portfolio 72 Aktien.

Ein robusteres Portfolio

Bei Übernahme der Strategie durch Kristofer Barrett befanden sich die Märkte bereits auf einem hohen Niveau, weshalb er das Portfolio sorgfältig umstrukturierte, um unter diesen Marktbedingungen weiterhin eine erfolgreiche Performance erzielen zu können. In den vergangenen Wochen haben wir das Beta unseres Portfolios strategisch reduziert, die durchschnittliche Marktkapitalisierung erhöht und die Finanzkennzahlen wie Bilanz- und Wachstumsrate verbessert. So wurde ein robusteres Portfolio aufgebaut, das schwierigeren Marktbedingungen besser standhalten kann.

Die wichtigsten Performancefaktoren des Carmignac Investissement

Life-Care-Wertschöpfungskette

Im Gesundheitswesen wurde bei Arzneimitteln gegen Adipositas ein bedeutender Durchbruch erzielt. Um diese Dynamik gewinnbringend zu nutzen, diversifizieren wir unsere Anlagen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.

Von der steigenden Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion dürfte etwa der Oligopolist Cencora, ein US-amerikanischer Arzneimittelhändler, profitieren. Auch Investitionen in ausgewählte Managed-Care-Einrichtungen in den USA (Centene / UnitedHealth / Elevance) bieten ein direktes Exposure in den steigenden Gesundheitsausgaben jenseits des Atlantiks.

KI-Wertschöpfungskette

Aufgrund des KI-Booms kletterten die Bewertungen mehrerer großer Technologieunternehmen einmal mehr auf Allzeithochs. Die Nachfrage bleibt hoch, wobei sich die Investitionsausgaben von Amazon, Meta, Google und Microsoft zusammen in diesem Jahr auf rund 200 Milliarden US-Dollar belaufen. Zudem tätigen Länder wie Saudi-Arabien, Singapur, Deutschland, das Vereinigte Königreich und Indien hohe Investitionen, um das Potenzial der KI bestmöglich zu nutzen, und unterstützen so das Ökosystem der KI-Hardware.

Dieser durch den Boom bedingte Optimismus schlägt sich jedoch allmählich in den Preisen nieder. Aus diesem Grund haben wir unser Exposure neu gewichtet, indem wir eine Streuung über die gesamte Wertschöpfungskette vorgenommen und gezielt Unternehmen in Marktnischen mit hohem Renditepotenzial ausgewählt haben. Unser Ziel besteht darin, nachhaltige Geschäftsmodelle zu identifizieren, die im Laufe der Zeit beständig Erträge erwirtschaften können.

Zwar wird Nvidia im Bereich der KI besonders viel Aufmerksamkeit zuteil, doch auch die bedeutende Rolle von TSMC ist nicht zu unterschätzen. TSMC produziert Halbleiter für Nvidia, die anschließend an große Akteure wie Microsoft und Open AI verkauft werden, und zählt zu den wichtigsten Unternehmen der Welt. TSMC ist bei seiner Geschäftstätigkeit auf ein Netzwerk aus Unterauftragnehmern angewiesen. So stellt etwa Applied Materials Maschinen her, die im Rahmen der Produktion von KI-Prozessoren eingesetzt werden.

Weitere wichtige Rollen in der KI-Wertschöpfungskette spielen Unternehmen wie SK Hynix und Samsung Electronics. Sie dominieren den Weltmarkt für Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM), die wesentliche Komponenten für das Training von KI-Systemen wie Chat GPT von Open AI darstellen.

Gleichzeitig befasst sich Broadcom mit einer der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von KI-Infrastrukturen: Es gilt, Tausende von Servern über mehrere Rechenzentren hinweg zu verbinden, um ein robustes Netzwerk zu schaffen, das KI-Workloads bewältigen kann. Darüber hinaus müssen innerhalb eines jeden Servers interne Netzwerke eingerichtet werden.

Quelle: Carmignac, Juni 2024. Die Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere und Finanzinstrumente dient nur der Veranschaulichung und soll Titel herausheben, die in den Portfolios der Fondspalette von Carmignac enthalten sind oder waren. Dies ist keine Werbung für eine direkte Anlage in diesen Instrumenten und stellt keine Anlageberatung dar. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt vor der Ausgabe von Mitteilungen nicht dem Verbot des Handels mit diesen Instrumenten. Die Portfolios von Carmignac-Fonds können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Verwendung von Warenzeichen und Logos impliziert keine Zugehörigkeit zu und keine Befürwortung dieser Unternehmen.

Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Risikoskala*: 4/7

SFDR-Klassifizierung**: Artikel 8

*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten

ISIN: FR0010148981

Einstiegskosten

4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Ausstiegskosten

Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten

1,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Erfolgsgebühren

20,00% max. der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.

Transaktionskosten

1,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Performance

ISIN: FR0010148981

Quelle: Carmignac am 28. Juni 2024

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).