Carmignac Investissement: Optimismus lohnt sich

Seine Fondsgesellschaft Carmignac Gestion gründete Carmignac vor 20 Jahren. Zum Start des Pariser Vermögensverwalters wurde der Carmignac Investissement (WKN: A0DP5W) aufgelegt. Insbesondere die Schwellenländer werden langfristig zu den Gewinnern der Finanzkrise zählen, erklärt der Investor. Denn die Rückführung der übermäßigen Verschuldung der Industriestaaten wird deren Wachstum nachhaltig bremsen, während das Potenzial der Schwellenländer davon unberührt bleibt. Vor allem den drei Schwergewichten unter den Schwellenländern – China, Indien und Brasilien – prognostiziert der Franzose gute Wachstumschancen. „Seit Anfang des Jahres verzeichnen die Schwellenländer eine starke Outperformance gegenüber den entwickelten Ländern“, so Carmignac. Gerade Sektoren, die von einer Anhebung des Lebensstandards dieser Länder profitieren, seien besonders attraktiv. Sein Fonds Carmignac Investissement hat das Engagement in diesem Bereich daher von 18,5 Prozent auf 25,6 Prozent erhöht. Des Weiteren hat er seine Positionen in US-Unternehmensanleihen weiter ausgebaut und um unterbewertete Bankenwerte ergänzt. Auch der Aktienanteil wurde deutlich erhöht. „Wir beabsichtigen, dieses hohe Engagement beizubehalten, solange auf den Märkten der Optimismus weiter ansteigt“, sagt Carmignac. Trotz der eher optimistischen Marktstimmung warnt Carmignac davor, die krisensicheren Anlagen zu unterschätzen. „Unseren Bestand an defensiven Werten und Goldpositionen, die insgesamt fast 40 Prozent der Anlagen von Carmignac Investissement ausmachen, haben wir unangetastet gelassen“. Fondsmanager: Edouard Carmignac

Auflage: 1989

WKN: A0DP5W

Anlageklasse: Aktienfonds

Gesellschaft: Carmignac Gestion So sehen Berater den Carmignac Investissement Susanne Kazemieh von der Frauen-Finanzgruppe in Hamburg: "Der Carmignac Investissement A ist einer der wenigen internationalen Aktienfonds, der das Blutbad der vergangenen Monate fast unbeschadet überstanden und selbst auf aktuellem Kursniveau eine Durchschnittsrendite von gut 10 Prozent für die letzten 10 Jahre vorzeigen kann. Hut ab!"