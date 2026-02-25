Carmignac-Jahreskonferenz 2026 im Video
Eine Jahrestagung bietet den passenden Rahmen, um Märkte einzuordnen und den Blick nach vorn zu richten. Carmignac nutzte das Treffen, um auf das Jahr 2025 zurückzublicken – geprägt von einer robusten Performance, bei der gezielte Titelauswahl den Ausschlag gab – und zugleich jene Überzeugungen zu erläutern, die den künftigen Kurs bestimmen sollen.
Im Video ziehen Édouard Carmignac, Maxime Carmignac und Kevin Thozet Bilanz über die wichtigsten Entwicklungen des Jahres 2025 und erklären, welche Themen ihren Anlageansatz für 2026 prägen – stets geleitet von den Prinzipien, die Carmignac seit jeher ausmachen. Von Technologie und künstlicher Intelligenz bis zu Aktien, Anleihen und Credit zeigen sie, wie ein aktives, überzeugungsorientiertes Management dabei hilft, sich in einem zunehmend volatilen und anspruchsvollen Marktumfeld zurechtzufinden.
Zum Konferenz-Video geht es hier.