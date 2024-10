Die globale Wirtschaft steht an einem Wendepunkt, der tiefgreifende Auswirkungen auf Investmentstrategien haben wird. Dies ist die zentrale Botschaft der diesjährigen Investmentkonferenz „La Rentrée Carmignac“, bei der das renommierte Investmenthaus seine Einschätzungen für die kommenden Monate präsentierte.

Frédéric Leroux, Leiter des Cross-Asset-Teams und Fondsmanager bei Carmignac, betont die Notwendigkeit, neue Wirtschaftsmodelle in einer zunehmend multipolaren Welt zu antizipieren. „Die vier Hauptakteure der Weltwirtschaft nähern sich einem Regimewechsel, der sich massiv auf die Investitionstätigkeit auswirken wird.“

USA: Können die Konsumenten weiterhin die Konjunktur stützen?

In den Vereinigten Staaten steht die Frage im Raum, ob der Status der US-Konsumenten als Stütze der Konjunktur aufrechterhalten werden kann. Die Federal Reserve scheint durch den relativ zügigen Rückgang der Inflation in der Lage zu sein, der Wirtschaft durch aufeinanderfolgende Zinssenkungen zu einer weichen Landung zu verhelfen. Allerdings warnt Raphaël Gallardo, Chefvolkswirt bei Carmignac: „Die Entwicklung der Verbraucherausgaben hängt von Vermögenseffekten ab, die wiederum von der Volatilität an den Aktienmärkten abhängen.“

Europa: Selbstfinanzierter Marshall-Plan?

Für Europa prognostiziert Carmignac hohe Investitionen. Die Experten sprechen von einem möglichen „selbstfinanzierten Marshall-Plan“. Allerdings könnte das Wachstum durch von Brüssel auferlegte Sparmaßnahmen, insbesondere in Italien und Frankreich, gebremst werden.

China: Deflationsgefahr und ideologische Herausforderungen

Die Lage in China ist besonders herausfordernd. Das Land rutscht in die Deflation ab, und die chinesischen Verbraucher werden zur Lösung dieses Problems herangezogen. Aus Sicht der Experten könnte das zu Konflikten mit der Ideologie des Landes führen. „Das Wachstumsziel von 5 Prozent erscheint ohne eine grundlegende Wende in der Wirtschaftspolitik nicht erreichbar“, prognostiziert Gallardo.

Japan: Erfolgreicher Weg aus der Deflation

Japan hingegen scheint das Rezept gefunden zu haben, um aus der Deflation herauszukommen: ein stärkerer Yen. Diese Entwicklung könnte für globale Investoren interessante Chancen bieten.

Positive Entwicklung der Fondspalette

Die Investmentkonferenz Rentrée 2024 bot auch Gelegenheit, die Performance der Carmignac-Fonds zu beleuchten. Besonders hervorzuheben sind der Carmignac Portfolio Grande Europe und der Carmignac Portfolio Grandchildren, die sich zum exklusiven Club der Artikel-9-Fonds gesellen konnten, die von Morningstar mit 5 Sternen bewertet wurden. Diese Auszeichnung unterstreicht nicht nur die starke Performance der Fonds, sondern auch ihr Engagement für nachhaltige Investitionen. Bemerkenswert ist zudem, dass zum sechsten Mal in Folge fast alle Rentenfonds von Carmignac ihre Referenzindikatoren übertreffen konnten – ein Beweis für die Expertise des Hauses im Anleihenmanagement.

Patrimoine und Unternehmensanleihen-Strategien im Fokus

Der Carmignac Patrimoine, das Flaggschiff des Hauses, zieht verstärkt Interesse auf sich. Die positive Performance sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich treibt die Entwicklung des Fonds an. Jacques Hirsch und Eliezer Ben Zimra, die Fondsmanager des Patrimoine, betonen die Bedeutung einer ausgewogenen Konstruktion des Portfolios in einem Umfeld der geldpolitischen Lockerung.

Besonders beeindruckend war zudem die Entwicklung der Unternehmensanleihen-Strategien von Carmignac, die sowohl in Bezug auf absolute als auch relative Performance überzeugen konnten. Diese Erfolge spiegeln sich auch in den Mittelzuflüssen wider: Seit Jahresbeginn konnte Carmignac Nettozuflüsse von über 600 Millionen Euro verzeichnen, was das Vertrauen der Anleger in die Expertise des Hauses in den Bereichen Europa, Schwellenländer und globale Aktien sowie in die Rentenfondspalette und die neuen alternativen Strategien unterstreicht.

Investmentstrategien anpassen

Angesichts der globalen Umwälzungen empfiehlt Carmignac, Investmentstrategien an die neuen Wirtschaftsordnungen anzupassen. Kristofer Barrett, Fondsmanager des Carmignac Investissement und des Carmignac Patrimoine, betont die Bedeutung der Flexibilität: „Dank unserer Flexibilität in Bezug auf Regionen und Investmentstile können wir das Portfolio so optimieren, dass es in unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgreich ist.“

Konkret sieht Barrett attraktive Chancen in Sektoren wie Technologie – insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz, Gesundheitswesen und Luft- und Raumfahrt. Auch die Rentenmärkte bieten laut Marie-Anne Allier, Fondsmanagerin des Carmignac Sécurité, interessante Möglichkeiten: „Da sich der Zinssenkungszyklus verstetigt, sollten sich die Kurven zugunsten der kürzesten Laufzeiten normalisieren.“

Disclaimer:

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.​

Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.​

​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)​

Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.​

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.​

Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.​

Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.​ Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.​

​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.​

Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.

Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​