Carmignac macht Technologiefonds dicht

Die französische Fondsgesellschaft Carmignac Gestion schließt ihren Aktienfonds Infotech (WKN: 345541). Ab nächster Woche können keine neuen Anteile mehr erworben werden. Als Grund dafür nennt das Unternehmen, dass der Fonds sein Vermögen nicht flexibel genug streuen kann.Hintergrund: Aufgelegt wurde der Fonds auf dem Höhepunkt der Technologieblase im Mai 2000. Seitdem verlor er um 77,5 Prozent an Wert. Vor einem halben Jahr wurden in dem Fonds noch Vermögen von 56 Millionen Euro verwaltet, Ende Februar waren es nur noch 36 Millionen Euro.Fondsmanager Rajesh Varma investiert beim Infotech in Unternehmen aus dem Sektor Informationstechnologie. Außerdem ist er für das Portfolio des Carmignac Innovation (WKN: A0DP50) zuständig. Dieser Fonds investiert in Firmen aus den Bereichen Informationstechnologie sowie Biotechnologie. Seit Auflage 1997 stieg der Fondswert um 80,5 Prozent.Anleger des Infotech können in den Innovation wechseln, ohne Ausgabeaufschlag zu zahlen.