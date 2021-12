Carmignac-Manager Xavier Hovasse über das Comeback der Schwellenländer „Die Emerging Markets stehen an einem Wendepunkt“

Wir sind beide schon seit über sieben Jahren ins Management des Fonds eingebunden. Nach der offiziellen Übernahme haben wir den Investmentprozess kaum geändert. Wir fokussieren uns weiter auf wenig durchdrungene Sektoren mit langfristigen Wachstumsthemen. Bei der Einzeltitelauswahl bevorzugen wir Unternehmen mit erkennbaren Gewinnen, attraktiven freiem Cashflow und Renditen sowie soliden Bilanzen.Eine Änderung ist beispielsweise, dass wir systematische Stopp-Loss-Verkäufe abgeschafft haben. Wir wollen ein Unternehmen nicht verkaufen, weil sein Kurs auf ein bestimmtes Niveau fällt, sondern eher aufgrund von sich verändernden Anlagevoraussetzungen. Bleibt unsere Anlagethese also intakt, sehen wir einen Kursrückgang eher als Nachkaufgelegenheit.Wir waren im Energie- und Rohstoffsektor untergewichtet, das hat die Performance belastet. Gleiches gilt für die Untergewichtung in Brasilien, Korea und Russland. Darüber hinaus haben auch einige der von uns gehaltenen Positionen enttäuscht, beispielsweise Infosys Wal-Mart de México und Grupo Banorte Dank der sehr guten Performance unserer asiatischen Aktienauswahl konnten wir den größten Teil der Underperformance wieder aufholen. Zu den größten Performance-Lieferanten gehörten etwa China Zhengzhou Yutong Bus Shanghai International Airport und Fuyao Glass . Aber auch die Erholung von Wal-Mart de Mexico hat geholfen.Der Carmignac Emerging Discovery ist ein Small- und Mid-Cap-Fonds, der auch die Frontier Markets im Blick hat. Es gibt keine Aktie, die in beiden Fonds vertreten ist, und auch die regionale Aufteilung ist oft sehr unterschiedlich. Der Investmentansatz ist jedoch ähnlich. Beide Fonds verbinden einen Top-down- mit einem Bottom-up-Ansatz.Zwei Länder, von denen wir am meisten überzeugt sind, sind China und Indien. Indien zeigt wohl die deutlichsten Zeichen für eine makroökonomische Erholung. Die Leistungsbilanz könnte in den kommenden Quartalen einen Überschuss aufweisen, das wäre das erste Mal seit acht Jahren. Wir sind überzeugt, dass sich das Wachstum – unterstützt von Regierungsmaßnahmen und einer gelockerten Geldpolitik – im nächsten Jahr beschleunigen wird.China ist in einer Übergangsphase. Die Leistungsbilanz hat sich deutlich verbessert, die geldpolitische Lockerung setzt sich fort. Das niedrigere, aber qualitativ hochwertige Wachstum bietet langfristig gesündere Anlagemöglichkeiten. Die rasante Rally der chinesischen Aktienmärkte, vor allem der auf dem chinesischen Festland gelisteten A-Aktien, über die vergangenen drei bis vier Monate war zudem sehr beeindruckend.Wir haben bei A-Aktien Gewinne mitgenommen und sichern verbliebene Positionen seit kurzem ab. Dennoch sehen wir in China immer noch ausreichend langfristige Anlagemöglichkeiten, vor allem bei den in Hongkong gelisteten H-Aktien und den ADRs . Weitere Liberalisierungen wie das Shenzen-Hongkong-Stock-Connect-Programm und die Aufnahme von in den USA gelisteten chinesischen Aktien in China- und Emerging-Markets-Indizes werden die chinesischen Aktienmärkte weiter unterstützen.Das Jahr 2015 markiert einen Wendepunkt. Niedrige Energie- und Rohstoffpreise drücken die Inflation, die Regierungen fokussieren sich auf geldpolitische Lockerungen und Wachstum. Wenn die amerikanische Notenbank mit Zinserhöhungen beginnt, werden die Emerging Markets mit Leistungsbilanzüberschüssen die Auswirkungen besser meistern können als die entwickelten Märkte. Auch das Gewinnwachstum dürfte stärker ausfallen als in den Industrieländern. Das wiederum sollte verstärkt Investoren anziehen, die nach Wachstum suchen.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an.