Für Long-Short-Equity-Strategien Carmignac erweitert Team mit neuem Portfoliomanager

Carmignac hat Jean-François Louvrier als Portfoliomanager für das Team der Long-Short-Equity-Strategien ins Boot geholt. Louvrier kommt von Pictet Asset Management zu Carmignac, wo er seit 2015 als Portfoliomanager eines Long-Short-Equity-Portfolios tätig war. Er begann seine Laufbahn bei PWC, wechselte dann zu Mc Kinsey & Company und arbeitete in der Folge für Ivaldi Capital, Brevan Howard Asset Management und Stark Investments. Louvrier wird in London tätig sein und von dort einen globalen Equity-Market-Neutral-Fonds verwalten, der als Artikel-8-Fonds qualifiziert ist und somit Umwelt- und Sozialkriterien in den Anlageprozess integriert.