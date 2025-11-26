Carmignac holt neuen Mitarbeiter ins Frankfurter Wholesale-Team
Der Asset Manager Carmignac hat Oliver Hack ins Team geholt. Er übernimmt die Position des Business Development Manager Wholesale für Deutschland. Der Neuzugang arbeitet vom Standort Frankfurt aus und berichtet an Markus Kopp, Leiter Wholesale.
Hack ist für den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen sowie die Betreuung der Carmignac-Fondspalette zuständig. Diese umfasst Aktien-, Renten-, diversifizierte und alternative Produkte. Seine Zielgruppen sind unabhängige Finanzberater, Banken, Privatbanken und Family Offices.
Jahrelange Vertriebserfahrung
Der neue Business Development Manager wechselt von EB-Sim zu Carmignac, wo er seit Juli 2023 als Sales Manager tätig war. Zuvor arbeitete Hack sieben Jahre lang selbstständig als Vertriebsleiter und Verkaufsleiter. Er verfügt laut Carmignac über fast neun Jahre Erfahrung im Vertrieb stark regulierter Sektoren.
Die Personalie ist Teil des Ausbaus der Deutschland-Präsenz von Carmignac. Der französische Asset Manager wurde 1989 gegründet und zählt zu den größeren unabhängigen Investmentboutiquen in Europa.