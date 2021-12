Carmignac ordnet Führungsebene neu

So sollen die Bereiche Marketing & Kommunikation sowie der Vertrieb in Zukunft bereichsübergreifend verwaltet werden. Dabei übernimmt Patrick Giry, Generaldirektor von Carmignac Gestion in Luxemburg, die Vertriebsleitung für professionelle Kunden, während Didier Saint-Georges, zuvor Leiter professionelle Kunden in Frankreich, die Verantwortung für den Bereich Marketing & Kommunikation übernimmt. Beide unterstehen dem Generaldirektor Eric Helderlé. Bisher wurden die Zuständigkeiten in diesen Geschäftsfeldern nach Ländern eingeteilt. Um die weitere Entwicklung der Gesellschaft zu koordinieren, ruft Carmignac Gestion ferner einen Ausschuss für strategische Entwicklung unter Vorsitz von Eric Helderlé ins Leben. Neben Giry und Saint-Georges gehört auch Eric Le Coz, Leiter des Produktentwicklungsteams, dem Ausschuss an.