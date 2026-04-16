Marktkonsens kann schnell zu einer Risikoquelle werden: So bauen die Anlagespezialisten von Carmignac jetzt das Portfolio ihres Flaggschiff-Fonds um.

Historische Goldmünze im Wert von derzeit 4.700 Euro: Carmignac hat sein Engagement in Goldminen-Aktien deutlich reduziert – von rund 3 Prozent Ende 2025 auf 0,5 Prozent im März 2026.

In den letzten Jahren wurde eine weit verbreitete Annahme in Frage gestellt: die Theorie einer „natürlichen“ Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg. Im Jahr 2022 und angesichts des Kriegs im Nahen Osten ganz besonders in jüngster Zeit erlitten Aktien und Anleihen gleichzeitig Kursverluste, was Anlegern vor Augen führte, dass ein Portfolio zwar diversifiziert erscheinen mag, sich die enthaltenen Assetklassen aber dennoch im Gleichschritt bewegen können, wenn die Märkte unter Druck geraten.

Bei der Diversifikation geht es heute nicht mehr nur um die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen. Viele Vermögenswerte reagieren mittlerweile ähnlich auf gängige Einflussfaktoren wie Inflationserwartungen, Änderungen der Geldpolitik und Wachstumsaussichten. In diesem Zusammenhang erfordert eine wirksame Diversifikation einen anspruchsvolleren Ansatz: Die Kombination wirklich unterschiedlicher Renditequellen, die einer Vielzahl von Marktbedingungen standhalten kann. Dies ist der Grundsatz, an denen sich unsere Diversifikation im Rahmen des Carmignac Patrimoine orientiert.

Auch sichere Anlagen sind nicht unfehlbar

Die Eigenschaft eines sogenannten „sicheren Hafens“ als Anlagealternative kommt nur unter gewissen wirtschaftlichen Bedingungen zum Tragen. Mit anderen Worten: Kein Anlageinstrument bietet dauerhaften Schutz; alles hängt davon ab, wie sich Anleger im makroökonomischen Umfeld positionieren. So wie sich diese Rahmenbedingungen verändern, so verändert sich auch das Verhalten von sicheren Anlagen.

Gold: Ein sich wandelnder sicherer Hafen

Gold, das traditionell als der Inbegriff einer sicheren Anlage gilt, hat diese Rolle in den letzten Jahren teilweise verloren. Nach einem soliden Jahr 2024 und einem außergewöhnlichen Jahr 2025 mit +64 Prozent (Quelle: Bloomberg, 31.12.2025) trat der Goldpreis Anfang 2026 in eine nahezu parabolische Phase ein.

Da Gold ein nicht-industrieller Vermögenswert ist, dessen Entwicklung weder mit der Inflation noch mit dem Konjunkturzyklus in einem konsistenten Zusammenhang steht, bestehen hier eine Vielzahl von Erklärungsansätzen: Entdollarisierung, Haushaltsverschuldung, geopolitische Fragmentierung oder andere exogene Faktoren. In diesem Umfeld hat sich das gelbe Metall zeitweise eher wie ein Wachstumswert als wie eine defensive Anlage verhalten.

Der Ausbruch des Iran-Konflikts hat die Lage grundlegend verändert und einen deutlichen Goldpreis-Rückgang ausgelöst – ganz im Gegensatz zu seiner traditionellen Rolle als Absicherung in Zeiten geopolitischer Spannungen. Wir sind der Ansicht, dass sich diese Diskrepanz durch mehrere gleichzeitig auftretende Faktoren erklären lässt: massiv aufgebaute Positionen, erhebliche Gewinnmitnahmen, steigende Realrenditen und weniger Nachfrage durch die Zentralbanken des Nahen Ostens. Diese Entwicklungen verdeutlichen die zunehmend komplexe Rolle, die Gold in Portfolios spielt, insbesondere wenn die Bewertungen überzogen sind.

Bei Carmignac Patrimoine verfolgen wir einen aktiven Ansatz. So haben wir beispielsweise als Reaktion auf das festgestellte Momentum-Risiko bei Gold unser Engagement in Goldminen-Aktien deutlich reduziert, und zwar von rund 3 Prozent Ende 2025 auf 0,5 Prozent im März 2026 (Quelle: Carmignac, Stand: 27.03.2026).

Steigende Renditen: Eine neue Risikoquelle

Anleihen sind seit langem der wichtigste Stabilisator in diversifizierten Portfolios. Dieses Paradigma wurde jedoch seit 2022 grundlegend in Frage gestellt, da sich die Korrelation zwischen Aktien und Zinsen deutlich verschlechtert hat.

Seit dem Ausbruch des Iran-Konflikts spiegeln die steigenden Renditen eine allgemeine Neubewertung der Inflations- und Risikoprämien wider. Der geopolitische Schock wirkte sich blitzartig bei der Energieversorgung aus, trieb die Ölpreise in die Höhe und verstärkte die Volatilität in den Lieferketten, wodurch der Inflationsdruck, den die Zentralbanken noch nicht vollständig eingedämmt hatten, erneut angefacht wurde. Infolgedessen wurden auch die mittelfristigen Inflationserwartungen nach oben korrigiert, was automatisch sowohl die Real- als auch die Inflationskomponente der Langfrist-Renditen in die Höhe getrieben hat.

Gleichzeitig vollzieht sich dieser Schock vor dem Hintergrund einer ohnehin angespannten Haushaltslage mit einer hohen Staatsverschuldung. Dies hat den staatlichen Emissionsbedarf, insbesondere in Europa, weiter erhöht und so den Aufwärtsdruck auf die langfristigen Renditen zusätzlich verstärkt.

Dieses Marktumfeld macht deutlich, dass sich Diversifikationskonzepte nicht mehr auf vermeintlich stabile strukturelle Zusammenhänge stützen können.

Im Carmignac Patrimoine wird die Modified Duration in einem Bereich von -4 bis +10 flexibel gesteuert und stellt damit eine echte Diversifikationsquelle dar. Anfang 2026 haben wir eine negative Duration umgesetzt, um das Portfolio in einem Umfeld anhaltender Inflation und robusten Wachstums, insbesondere in den USA, abzusichern. Diese Strategie erwies sich im März inmitten der Iran-Krise als wirksam.

Unabhängigkeit vom Marktkonsens wahren

Unter diesen unsicheren Bedingungen und Einflüssen kann der Marktkonsens schnell zu einer Risikoquelle werden. Unser Ansatz verbindet die Ausrichtung auf vorherrschende Markttrends („Momentum“) mit differenzierten Überzeugungen, die sich aus unseren makroökonomischen Einschätzungen und Fundamentalanalysen ergeben.

So halten wir beispielsweise bedeutende Positionen im Technologiesektor aufrecht und nehmen gleichzeitig gezielte Umschichtungen vor. Neben Positionen in der Halbleiter-Wertschöpfungskette haben wir unsere Engagements bei Hyperscalern zugunsten von Softwareunternehmen reduziert und dabei von einer starken Korrektur in diesem Segment sowie von unserer Einschätzung profitiert, dass die Markterwartungen im Vergleich zu den Fundamentaldaten übermäßig pessimistisch sind. Diese gegen den Trend gerichtete Entwicklung, deren Umsetzung wir bereits vor den Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt begonnen hatten, setzte schneller ein als erwartet, da erneute geopolitische Risiken die Normalisierung der übermäßig niedrigen Bewertungen beschleunigten.

Unsere Überzeugung, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweisen würde, als von den Märkten erwartet, veranlasste uns bereits im Jahr 2024, also lange vor den jüngsten geopolitischen Entwicklungen, inflationsgebundene Instrumente in unser Portfolio aufzunehmen. Diese Positionierung zielt darauf ab, sich gegen eine Neubewertung der Inflationserwartungen abzusichern vor dem Hintergrund von Haushaltsungleichgewichten, anhaltendem Wachstum und strukturellen Faktoren wie demografischen Trends und der Umgestaltung von Lieferketten.

Allgemeiner betrachtet spiegelt diese Anlagestrategie unser Bestreben wider, robuste Portfolios aufzubauen, die verschiedenen Marktphasen standhalten, Konsensverzerrungen vermeiden und kontinuierlich nach realistischen Diversifikationsgelegenheiten suchen.

Nutzung der geografischen Diversifikation

Zur Umsetzung von Diversifikations-Ansätzen gehört auch eine aktive geografische Streuung, denn Konjunkturzyklen, Geldpolitik und sektorale Entwicklungen unterscheiden sich je nach Region erheblich. Im Carmignac Patrimoine geht unsere Allokation über eine statische regionale Aufteilung hinaus. Sie basiert auf einer detaillierten Bewertung der Chancen, wodurch wir in jeder Region die relevantesten Anlageklassen ermitteln können, um ein bestimmtes Anlagethema abzubilden.

Beispielsweise spricht unser Szenario einer strukturell höheren Inflation für eine positive Gewichtung von Rohstoffen. Dieses Engagement wird jedoch nicht systematisch über Aktien umgesetzt. Stattdessen haben wir uns dafür entschieden, diese Einschätzung mittels Währungen von Ländern zum Ausdruck zu bringen, die unserer Ansicht nach eng mit den Rohstoffzyklen verbunden sind, wie beispielsweise der brasilianische Real und der australische Dollar. Genau das bedeutet geografische Diversifikation: die gesamte Bandbreite der Marktinstrumente zu nutzen, um die am besten geeigneten Anlageinstrumente zur Umsetzung einer Einschätzung auszuwählen.

Grafik: Carmignac Patrimoine – Geografische Streuung

Quelle: Carmignac, 27. März 2026.

Absicherung kaufen, solange sie günstig ist

Niemand würde auf die Idee kommen, eine Hausratversicherung abzuschließen, wenn sein Haus bereits in Flammen steht – dafür wäre es einfach zu spät. Auf den Finanzmärkten ist dieses Verhalten jedoch weit verbreitet: Anleger vernachlässigen in ruhigen Zeiten den Risikoschutz, um dann in Stressphasen hastig Optionen zu kaufen – genau dann, wenn diese am teuersten und am wenigsten wirksam sind.

Derivative Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, können äußerst wirksam sein, sofern sie zum richtigen Zeitpunkt und mit einem klaren Verständnis ihrer Risiken eingesetzt werden. Bei Carmignac Patrimoine setzt das Anlageteam vor allem in Phasen geringer Volatilität auf diese Instrumente. Positionen werden aufgebaut, wenn Risiken unterbewertet sind und die von ihnen gebotene Konvexität attraktiv ist; das heißt, wenn das Verhältnis zwischen den anfänglichen Kosten und dem potenziellen Schutz günstig ist.

Diese Instrumente können in verschiedenen Anlageklassen eingesetzt werden, darunter Aktien, Zinsen, Währungen und Volatilität, mit dem Ziel, die Auswirkungen starker negativer Marktbewegungen auf die Performance des Portfolios zu begrenzen.

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