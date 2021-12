Redaktion 17.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Carmignac Patrimoine Edouard Carmignac: „Frankreichs Regierung ist in der Sackgasse“

In einem Interview mit NZZ Online prangert der französische Star-Investor Edouard Carmignac die Fehler der französischen Regierung an und erklärt, wie er die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten dies- und jenseits des Atlantiks sieht.