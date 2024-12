Carmignac Patrimoine: Ein Vorreiter unter den Mischfonds

Weniger als 1 Prozent der 10.902 in Europa zugelassenen Mischfonds können auf ein Bestehen von über 35 Jahren1 zurückblicken. Einer dieser seltenen Vertreter ist der Carmignac Patrimoine, der im November 2024 sein 35-jähriges Bestehen feierte. Das Ziel des Fonds ist seit seiner Auflegung unverändert: Anlegern eine flexible und robuste Lösung für die Vermögensallokation zu bieten, die langfristiges Wachstum ermöglicht, unabhängig von Konjunkturzyklen oder Markt-Timing.

Ausgeprägte Flexibilität ist bei Volatilität hilfreich

Der Carmignac Patrimoine nutzt die gesamte Bandbreite seiner Anlagegrenzen, um flexibel auf verschiedene Marktlagen zu reagieren. Seine Aktienquote kann dabei zwischen 0 und 50 Prozent variieren, während die modifizierte Duration der Anleihen im Portfolio flexibel zwischen -4 und +10 angepasst wird. Diese breite Spannweite bietet den Fondsmanagern die Möglichkeit, sowohl in Aufschwungphasen als auch in Krisenzeiten eine optimale Vermögensallokation umzusetzen.

Gerade in volatilen Zeiten erweist sich diese Flexibilität als Stärke, da der Fonds gezielt auf Marktbewegungen reagieren und Risiken aktiv steuern kann. Dies ermöglicht Anlegern, ihre Ersparnisse langfristig zu vermehren, ohne sich ständig mit kurzfristigen Marktschwankungen auseinandersetzen zu müssen.

Das Management-Team: Erfahrung und Kompetenz

Der Carmignac Patrimoine wird von einem erfahrenen Team aus Experten verwaltet, das im September 2023 neu aufgestellt wurde. Zwei Cross-Asset-Manager stehen an der Spitze des Fonds, die mit einem Aktienfondsmanager und zwei Managern für festverzinsliche Wertpapiere zusammenarbeiten. Gemeinsam identifizieren sie gezielt Performance-Treiber und nutzen Marktchancen optimal aus.

Langfristige Anlage mit attraktiven Erträgen

Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die regelmäßig kleinere Beträge investieren möchten. Ein Beispiel verdeutlicht die Wirkung eines solchen Ansatzes: Wer seit 1989 monatlich 250 Euro in den Carmignac Patrimoine investiert hätte, hätte bis zum 30. November 2024 ein Gesamtkapital von 298.423 Euro aufgebaut. Davon entfallen 193.673 Euro auf den Kapitalzuwachs – ein eindrucksvoller Beleg für die langfristigen Chancen des Fonds.

Dieser Ansatz bietet nicht nur Potenzial für Vermögensaufbau, sondern erleichtert auch die Integration der Investition in den Alltag, da größere Einmalbeträge nicht erforderlich sind.

Warum ist der Carmignac Patrimoine auch heute eine attraktive Lösung?

Flexibilität durch den gesamten Konjunkturzyklus: Dank der variablen Allokation von Aktien und Anleihen bleibt der Fonds in allen Marktphasen handlungsfähig.

Kompetenz und Erfahrung: Mit 35 Jahren Expertise in der globalen Vermögensallokation hat sich Carmignac als zuverlässiger Partner etabliert.

Nachhaltige Ausrichtung: Der Fonds erfüllt die Anforderungen der SFDR-Klassifizierung Artikel 8, was bedeutet, dass Nachhaltigkeitsfaktoren aktiv in die Investmententscheidungen einfließen.

Fazit: Eine Lösung für langfristige Anleger

Der Carmignac Patrimoine mit einer empfohlenen Mindestanlagedauer von 3 Jahren (Risikoskala: 3 von 7) ist mehr als nur ein Mischfonds – er ist eine flexible Anlageoption für alle, die ihre Ersparnisse langfristig und ohne großen Aufwand vermehren möchten. Mit seiner 35-jährigen Geschichte und einem erfahrenen Management-Team bietet sich der Fonds als eine Lösung für Anleger an, die Wert auf Flexibilität und Wachstum legen.

1 Quelle: Morningstar, © 2024 Morningstar. Inc - Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: Die dargestellten Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für die Performance Ihrer Anlagen.

Daten zum 30.09.2024. Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Simulation für eine Anlage von 250 Euro pro Monat über 35 Jahre in den Fonds Carmignac Patrimoine, Anteil A EUR Acc, ohne Entnahmen oder Rücknahmen während des betreffenden Zeitraums. Die dargestellten Ergebnisse dienen lediglich dazu, die Mechanismen Ihrer Anlage während des Anlagezeitraums zu veranschaulichen. Sie berücksichtigen nicht die Auswirkungen der Inflation. Diese kann zu einer Verringerung des Wertes der Vermögenswerte im Portfolio führen. Die Entwicklung des Wertes Ihrer Anlage kann von den dargestellten Werten abweichen, entweder nach oben oder nach unten. Eine Anlage in Carmignac-Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Diese Informationen stellen weder einen Vertrag noch eine Anlageberatung dar.

Disclaimer:

Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.​

Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.​ Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)​. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.​ Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.​ Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ​Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6.