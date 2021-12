Redaktion 10.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Carmignac Patrimoine Rose Ouahba: „Keine Währung wird so stark sein wie der Euro“

In einem Gespräch mit Fundweb Online nennt Carmignac-Managerin Rose Ouahba drei Bereiche, denen sie in den kommenden Jahren ein nachhaltiges Wachstum zutraut: US-Technologiefirmen, Weltmarktführer und Unternehmen in Schwellenländern, die strukturelle Reformen durchlaufen. Darüber hinaus erwartet sie ein Comeback des Euro.