Redaktion 12.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Carmignac Patrimoine Rose Ouahba: „Währungen sind der Haupt-Performancetreiber“

In einem Gespräch mit Focus Money Online kommentiert Carmignac-Managerin Rose Ouahba die jüngsten Geschehnisse an den Rentenmärkten und nennt drei Renditequellen, mit denen sie in den kommenden Monaten Geld verdienen will.