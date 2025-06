Die globale Wirtschaft erlebt einen beschleunigten Wandel – angetrieben durch politische Unsicherheiten unter der Trump-2.0-Regierung und in Europa. Diese Entwicklungen verunsichern die Finanzmärkte und sorgen für stärkere Schwankungen. Selbst die traditionelle Beziehung zwischen Aktien und Anleihen, lange ein Stabilitätsanker für gemischte Portfolios, wird zunehmend unzuverlässig. Ein Beispiel dafür war der „Liberation Day“ am 2. April: Als Trump überraschend Rekordzölle ankündigte, dienten Anleihen zunächst als sicherer Hafen und bremsten den Einbruch an den Aktienmärkten – kurz darauf bewegten sich jedoch beide Anlageklassen parallel und reagierten gemeinsam auf Marktimpulse.

Trotz dieser dynamischen und teils widersprüchlichen Marktentwicklungen hat sich der Carmignac Patrimoine – das Flaggschiff unter den breit aufgestellten Strategien des Asset Managers – als flexibel und anpassungsfähig erwiesen. Alle wichtigen Performancetreiber trugen positiv bei: insbesondere inflationsgebundene festverzinsliche Strategien, die Goldallokation, die Absicherung der Aktienpositionen, die gezielte Auswahl von Technologiewerten sowie die positive Positionierung im Euro.

Reduzierte US-Gewichtung bei Aktien

Zölle und die damit verbundenen Unsicherheiten dürften das Wirtschaftswachstum zunächst bremsen. Im weiteren Verlauf könnte ein fiskalischer Impuls der Trump-Regierung die Konjunktur wieder beleben. Die Phase der verlangsamten Expansion geht jedoch voraussichtlich mit steigendem Inflationsdruck und wachsender Staatsverschuldung einher.

Vor diesem Hintergrund verfolgt das Team des Carmignac Patrimoine einen gezielt selektiven Ansatz bei US-Investments. Dabei orientieren sich die Portfolioverantwortlichen nicht nur an den aktuellen Markterwartungen, sondern analysieren auch systematisch, welche Entwicklungen noch nicht vollständig in den Kursen berücksichtigt sind.

Ein erstes sichtbares Ergebnis dieses Szenarios ist die Abschwächung des US-Dollars – verstärkt durch die wachsende Bereitschaft der Anleger, ihre Investments breiter zu streuen. Eine zentrale Maßnahme des Fondsmanagements besteht daher darin, den Euro gegenüber dem Dollar zu bevorzugen.

Auch bei Aktien erscheint es taktisch sinnvoll, die Gewichtung zulasten der USA weiter zu reduzieren. Angesichts von 30-jährigen US-Staatsanleihen mit Renditen über 5 Prozent ist das Aufwärtspotenzial bei US-Aktien derzeit begrenzt. Deshalb wurden die Investitionen in Europa und den Schwellenländern erhöht – Regionen mit attraktiveren Bewertungen und soliden wirtschaftlichen Fundamentaldaten.

Diese geografische Diversifikation wurde gezielt umgesetzt: einerseits über Derivate, andererseits durch Direktinvestitionen in führende europäische Unternehmen wie Siemens. Gleichzeitig hält der Fonds eine bedeutende Position in Schwellenländern, um von deren langfristigem Wachstumspotenzial zu profitieren.

Innovationsmotor USA weiterhin der wichtigste Markt

Bei der Aktienauswahl kann die geografische Zuordnung irreführend sein. Der Firmensitz eines Unternehmens sagt wenig darüber aus, wo es tatsächlich seine Umsätze und Gewinne erwirtschaftet. Die USA bleiben daher trotz aller makroökonomischen Unsicherheiten der wichtigste Markt, wenn es darum geht, Unternehmen mit nachhaltigem Gewinnwachstum zu identifizieren. Dieses Wachstum beruht auf einer einzigartigen Innovationskultur und hohen Investitionen, die langfristige, globale Expansion ermöglichen.

Ein Beispiel sind die vier großen Hyperscaler – Amazon, Google, Microsoft und Meta –, die bis Ende 2025 voraussichtlich rund 330 Milliarden US-Dollar investieren werden. Zusätzlich plant die Trump-Regierung mit Unterstützung privater Akteure das ehrgeizige Rechenzentrumsprojekt „Stargate“, für das Investitionen von geschätzten 500 Milliarden US-Dollar erforderlich sind (Quellen: Carmignac, Bloomberg, Mai 2025).

Vorsicht bei Staatsverschuldung

Während in den USA das Risiko besteht, dass die Märkte die anhaltend hohe Inflation unterschätzen, rückt in Europa die Möglichkeit eines überraschend starken Wachstums in den Fokus. In beiden Regionen erfordert die hohe Verschuldung eine zurückhaltende Herangehensweise – deshalb bevorzugt das Team des Carmignac Patrimoine inflationsindexierte Anleihen. Als Alternative bieten sich Staatsanleihen aus Lateinamerika an, die im aktuellen Umfeld attraktiv erscheinen.

Grafik: Überzeugungen des Carmignac-Patrimoine-Fondsmanagements nach geografischen Gebieten

Quelle: Carmignac, Mai 2025

Carmignac Patrimoine setzt auf ausgewogene Sektorstrategie und globale Diversifikation

Wie schon 2022 zeigt sich auch 2025, dass sich die führenden Branchen im Wirtschaftszyklus regelmäßig ablösen. Das Team des Carmignac Patrimoine – Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch und Kristofer Barrett betreuen den Fonds – reagiert mit einem ausgewogenen Sektoransatz, der Aktien und Unternehmensanleihen gezielt kombiniert, um breit von wirtschaftlichen Entwicklungen zu profitieren.

Bei Aktien liegt der Fokus weiterhin auf Unternehmen mit profitabellem Wachstum, die dennoch fair bewertet sind. Trotz der starken Nachfrage nach künstlicher Intelligenz muss das Fondsmanagement angesichts steigender Zinsen die Bewertungen aktiv steuern. Diversifikation bleibt wichtig, da Wachstumschancen über den Technologiesektor hinausgehen. Deshalb wurden Engagements in der Industrie – insbesondere in Elektrifizierung, Automatisierung sowie Luft- und Raumfahrt – sowie im Finanzsektor erhöht.

Banken aus Schwellenländern sind im Finanzsektor derzeit besonders attraktiv: Sie bieten langfristiges Wachstumspotenzial und günstigere Bewertungen als viele Banken aus Industrieländern, die mit hohen Bewertungen, verstärkter Regulierung und wirtschaftlichen Herausforderungen in den USA zu kämpfen haben.

Credit-Allokation als Ergänzung

Die Sektorallokation im Credit-Portfolio ergänzt die Aktienstrategie gezielt. Energieunternehmen sind wegen ihrer Fähigkeit, Schwankungen bei Rohstoffpreisen abzufedern, stark gewichtet. Auch Finanzinstitute spielen eine wichtige Rolle: Sie zeichnen sich durch hohe Liquidität und solide Kapitalausstattung aus. Beide Sektoren profitieren von der erwarteten Inflationsdynamik, die ihre Ertragskraft unterstützt.

Flexible Anlagestrategie wichtiger denn je

Der Anstieg der langfristigen US-Zinsen belastet die gewohnte Aktien-Anleihen-Korrelation, die bisher Kursverluste an den Aktienmärkten abmilderte. Deshalb ist eine flexible Asset-Allokation, die bei Bedarf die Duration deutlich reduziert, besonders wertvoll – so wie es derzeit der Fall ist. Die größte Sorge des Fondsmanagements bleibt das Risiko eines erneuten Inflationsanstiegs, weshalb eine vorsichtige Zinshaltung eingenommen wird.

Aktien bleiben trotz allem die bevorzugte Anlageklasse. Phasen sinkender Volatilität werden genutzt, um Absicherungen über Optionen aufzubauen. Gold und der Yen gelten weiterhin als sichere Häfen, insbesondere vor dem Hintergrund eines schwächelnden US-Dollars.

Fazit: Diversifikation mit Überzeugung

In der aktuellen Marktphase ist eine diversifizierte und flexible Anlagestrategie wichtiger denn je. Das Fondsmanagement des Carmignac Patrimoine geht nicht davon aus, dass sich die langfristige Marktführerschaft dauerhaft verlagert, erkennt jedoch ein überzeugendes Aufholpotenzial in ausgewählten Schwellenländern und Europa. Dort ist die Anlegerstimmung nach wie vor gedämpft, und viele Anlagen werden mit einem erheblichen Abschlag zu US-Konkurrenten gehandelt – was attraktive Diversifikationschancen bietet.

Dabei darf die Diversifikation jedoch nicht zu einer Verwässerung der Überzeugungen oder einer fehlenden strategischen Ausrichtung führen. Das Portfolio des Carmignac Patrimoine basiert auf klaren Einschätzungen. Dank des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Überzeugung und Streuung hat der Fonds eine konstante Performance erzielt.

