In einem herausfordernden Marktumfeld mit vielen Unsicherheiten hat sich der Carmignac Patrimoine in den vergangenen Monaten deutlich positiv entwickelt, während sein Referenzindex hinter den guten Ergebnissen zurückbleibt.

Im Webinar berichten Rüttenauer und Boxleitner über die aktuelle Marktlage und welche Anlageentscheidungen zur erfreulichen Entwicklung des globalen Multi-Asset-Fonds mit einem Volumen von 7,43 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2025) in den vergangenen Monaten geführt haben.

Wissenswert für Anleger: Die Familie Carmignac, die den gleichnamigen Asset Manager 1989 gründete, hat mehr als 2 Milliarden Euro Eigenkapital im Haus angelegt, größtenteils in den gleichen Fonds, in denen auch die Kundengelder betreut werden.

Die Entscheider im Familienunternehmen wissen: Aktives Investment verlangt aktive Investitionen in das Portfoliomanagement. Tatsächlich zahlt sich das Engagement aus. Seit dem Start des neuen Management-Teams im September 2023 liefert der Carmignac Patrimoine überzeugende Ergebnisse.

Zum Webinar-Mitschnitt geht es hier.

