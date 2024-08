Eliezer Ben Zimra,

Carmignac



In den vergangenen fünf Jahren haben die globalen Anleihemärkte eine Achterbahnfahrt erlebt: Von der Covid-Krise über die wiederkehrende Inflation bis hin zu geopolitischen Spannungen. In diesem turbulenten Umfeld hat sich der Carmignac Portfolio Flexible Bond als robuste Anlagelösung bewährt. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums werfen wir einen Blick auf die Erfolgsgeschichte des Fonds und seine Positionierung für zukünftige Herausforderungen.

Ansehnliche Performance in volatilen Zeiten

Guillaume Rigeade,

Carmignac



Seit der Neuausrichtung des Fonds im Jahr 2019 unter der Leitung von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra konnte der Carmignac Portfolio Flexible Bond eine positive Performance von 11,28 Prozent erzielen. Im gleichen Zeitraum verzeichnete der Referenzindikator einen Verlust von 13,16 Prozent. Sowohl während des Spread-Schocks in der Covid-Krise als auch während des Zinsschocks in der Inflationskrise konnte der Fonds seine Resilienz unter Beweis stellen.

Die Outperformance unterstreicht die Stärke des flexiblen Ansatzes in unterschiedlichen Marktphasen und ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass in diesem Zeitraum etwa 80 Prozent der festverzinslichen Anlagen weltweit eine negative Performance aufwiesen.

Carmignac, Bloomberg; Stand: 09. Juli 2024

Carmignac Portfolio Flexible Bond: Doppeltes Mandat, klarer Fokus

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond verfolgt ein ambitioniertes Doppelziel: die Erwirtschaftung einer positiven absoluten Rendite sowie eine Outperformance gegenüber den Rentenmärkten über einen Anlagehorizont von drei Jahren. Um dies zu erreichen, setzt das Fondsmanagement auf eine globale, segmentübergreifende Anlagestrategie bei gleichzeitiger systematischer Absicherung des Währungsrisikos.

Die Stärke des Fonds liegt in seiner Flexibilität. Die Portfoliomanager kombinieren einen Top-down-Ansatz zur Identifikation der vielversprechendsten Anleihesegmente mit einer Bottom-up-Analyse zur Maximierung der Alpha-Generierung. Dabei greifen sie auf die Expertise der Teams für Unternehmensanleihen, Schwellen- und Industrieländer von Carmignac zurück.

Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist der Einsatz einer breiten Palette von Derivaten. Diese ermöglichen es den Managern, ausgeprägte Überzeugungen umzusetzen, sich taktisch zu positionieren oder das Risiko zur Nutzung außergewöhnlicher Ereignisse zu erhöhen.

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Fonds ist die sogenannte Overlay-Engine. Diese ermöglicht es den Portfoliomanagern, die Duration effektiv zwischen minus 1,5 und plus 8,0 zu steuern und umfangreiche Kreditabsicherungsstrategien einzusetzen. Diese Flexibilität erlaubte es dem Fonds, Marktabschwünge abzufedern und von anschließenden Erholungsbewegungen zu profitieren.

Nachhaltigkeit im Fokus

In Zeiten, in denen ESG-Kriterien zunehmend an Bedeutung gewinnen, positioniert sich der Carmignac Portfolio Flexible Bond auch in diesem Bereich stark. Der Fonds trägt das SRI-Label der französischen Regierung und erfüllt die Kriterien für die Artikel 8-Einstufung der SFDR-Richtlinie. Dies unterstreicht das Engagement von Carmignac für nachhaltige Anlagestrategien.

Herausforderungen und Chancen im aktuellen Marktumfeld

Die Rentenmärkte haben in den vergangenen fünf Jahren einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Der Boom der Staatsschulden, der Inflationsschock von 2022, die Rückkehr zu positiven Realzinsen und eine zunehmend polarisierte Geopolitik haben das Anlageumfeld nachhaltig verändert.

Grafik: Entwicklung der Verschuldung der US-Wirtschaftsakteure (nominal in Mrd. USD)

Bloomberg, Carmignac; Stand: Juli 2024

Diese Entwicklungen bringen sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. Die wachsende Verschuldung der Wirtschaftsakteure erfordert eine sorgfältige Einschätzung des Kreditrisikos. Gleichzeitig bieten die wieder positiven realen Zinssätze in den meisten Kreditsegmenten attraktive Carry-Möglichkeiten.

Hier zeigt sich die Stärke des Carmignac Portfolio Flexible Bond: Die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen, ist in diesem Umfeld von unschätzbarem Wert.

Aktuelle Positionierung und Performance

Seine Anpassungsfähigkeit demonstriert der Fonds auch im laufenden Jahr. In einem Umfeld, das von unerwartet hoher Inflation, steigendem Druck auf die langfristigen Zinssätze und einem sich verschlechternden politischen und geopolitischen Klima geprägt ist, setzt der Carmignac Portfolio Flexible Bond auf drei Hauptstrategien:

Carry Play: Durch eine sorgfältige Auswahl der attraktivsten Emittenten im High Yield-Segment, bei hybriden Unternehmensanleihen, nachrangigen Anleihen und strukturierten Krediten wird ein attraktiver laufender Ertrag generiert. Gleichzeitig wird das Netto-Kreditengagement taktisch gesteuert, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu optimieren.

Neutrales Durationsexposure: Der Fonds hält aktuell etwa ein Drittel der Duration des Referenzindikators. Dabei setzt das Management darauf, dass die Renditekurven künftig steiler wird, basierend auf der Erwartung einer milden Konjunkturabschwächung ("soft landing") und anhaltend hoher Defizite. Inflationsschutz: Ein hohes Engagement in inflationsgebundenen Instrumenten spiegelt die Überzeugung wider, dass der Markt zu optimistisch hinsichtlich einer schnellen Disinflation in den kommenden Monaten ist.

Diese Positionierung hat sich ausgezahlt: Seit Jahresbeginn konnte die Anteilsklasse F in Euro (ISIN: LU0992631217) eine positive Performance von 3,44 Prozent erzielen, während die Benchmark einen Verlust von 0,94 Prozent hinnehmen musste.

Zukunftsaussichten: Gut gerüstet für kommende Herausforderungen

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Trotz der aktuell attraktiveren Renditen im Anleihesektor bleibt aktives und flexibles Management der Schlüssel zum Erfolg. Der Carmignac Portfolio Flexible Bond ist mit seinem breiten Instrumentarium und der Expertise seines Managementteams ideal positioniert, um in diesem komplexen Umfeld eine optimale Rendite bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

Im Gegensatz zu Benchmark-orientierten oder passiven Strategien, die oft hohe Durationsrisiken oder fehlende Absicherungen aufweisen, kann der Fonds flexibel auf Marktveränderungen reagieren. Die Fähigkeit, Regimewechsel zu antizipieren und das Portfolio entsprechend anzupassen, dürfte auch in Zukunft ein entscheidender Vorteil sein.

