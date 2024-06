Bei der Aktienanlage ist es wichtig, langfristig zu denken. Daten der Vergangenheit zeigen, dass es über lange Zeiträume hinweg weniger wahrscheinlich ist, als Anleger Verluste zu erleiden. Der Grund dafür ist vor allem der Zinseszinseffekt. Das Prinzip dahinter ist einfach: Wer Geld anlegt, erhält nicht nur auf den ursprünglich investierten Betrag Erträge, sondern auch auf die bereits vereinnahmten Erträge, also Kursgewinne, Dividenden oder Zinsen. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr profitieren Anleger daher vom Zinseszinseffekt.

Investment in Qualitätsunternehmen

Die Manager des Carmignac Portfolio Grandchildren investieren in Qualitätsunternehmen, die sich seit vielen Jahren durch eine hohe und stabile Rentabilität auszeichnen und ihre Gewinne reinvestieren, um für künftiges Wachstum zu sorgen. Diese Unternehmen werden mit der Zeit immer wertvoller. Denn sie profitieren im Laufe der Zeit von der Reinvestition ihrer Erträge und sind in der Lage, ihre führende Position durch Innovationen sowie Forschung und Entwicklung zu behaupten. Dadurch entsteht bei Unternehmen ein Compounding-Effekt, der ähnlich wie der Zinseszinseffekt wirkt.

Ein Beispiel ist Microsoft, das inmitten der Subprime-Krise im Oktober 2008 seine Cloud-Lösung „Azure“ vorstellte. Fünf Jahre später hatte Azure einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar erreicht. Inzwischen ist das Produkt mit einem Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 die wichtigste Einnahmequelle des Konzerns. Microsoft ist es gelungen, sein Geschäftsmodell zu erweitern und durch kluge Reinvestitionen zusätzliche Wachstumsfelder zu erschließen.

Anlageprozess des Carmignac Portfolio Grandchildren

Qualitätsorientierte Anleger müssen nicht nur in der Lage sein, aussichtsreiche Unternehmen zu erkennen, sondern brauchen auch einen langen Atem bei deren Entwicklung. Das team von Carmignac stützt sich dabei auf einen Anlageprozess, den Mark Denham vor mehr als zwanzig Jahren entwickelt hat. Er dient als Kompass, der sicherstellt, dass die Unternehmen, in die das Fondsmanagement investiert, die Kriterien des Vermögensverwalters erfüllen.

Trotz zahlreicher Herausforderungen in den vergangenen fünf Jahren, darunter die größte Sektorrotation an den Aktienmärkten in diesem Jahrzehnt, hat sich der Fonds über die Zeit hinweg hervorragend entwickelt. Der Carmignac Portfolio Grandchildren (ISIN: LU1966631001) hat nicht nur eine Outperformance gegenüber globalen Aktien erzielt, sondern konnten auch den Rückgang an den Märkten im Jahr 2022 wieder wettmachen.

Der Hauptgrund für den Erfolg ist Geduld und Disziplin, die sich in den größten Positionen des Fonds widerspiegeln, von denen das Management langfristig überzeugt ist. Die Unternehmen sind im Durchschnitt seit mehr als vier Jahren Bestandteil des Fonds, was das Vertrauen des Managementteams in ihr Potenzial unterstreicht.

50 Prozent der Holdings seit 2019 im Fonds

Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind beziehungsweise waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden. Quelle: Carmignac, 31.05.2024.

Nvidia

Das für seine hochwertigen Grafikkarten bekannte US-Unternehmen nimmt eine führende Rolle in der Entwicklung künstlicher Intelligenz ein. Seitdem Nvidia Teil des Portfolios ist, hat die Aktie eine Performance von +3.137 Prozent erzielt.

Novo Nordisk

Das dänische Pharmaunternehmen, Pionier und Weltmarktführer im Kampf gegen Diabetes, hat vor allem durch seinen innovativen Forschungsansatz überzeugt. Es gibt nur wenige Unternehmen, deren erklärtes Ziel die Beseitigung des Problems ist, mit dem sie den Großteil ihrer Einnahmen erzielen. Genau das ist Novo Nordisk mit dem Abnehmmedikament Wegovy gelungen. Seitdem Novo Nordisk Bestandteil des Portfolios ist, ist die Aktie um 525 Prozent gestiegen.

Mark Denham,

Leiter Aktien und Fondsmanager

„Unser Ziel ist es, Unternehmen auszuwählen, die Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickeln. Deshalb erfüllen alle Unternehmen, in die wir investieren, nicht nur strikte finanzielle Kriterien, sondern haben auch ein Nachhaltigkeitsziel, das im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen steht.“

DISCLAIMER

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre

Risikoskala*: 5/7

SFDR-Klassifizierung**: Artikel 9

* Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

** Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Kosten

ISIN: LU1966631001

Einstiegskosten

4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.

Ausstiegskosten

Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten

1,70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

Erfolgsgebühren

20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.

Transaktionskosten

0,26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.