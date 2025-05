Flagship-Store von L'Oreal in Shanghai: Der Carmignac Portfolio Grandchildren setzt auf hohe und dauerhafte Rentabilität sowie Reinvestition der Gewinne als Grundlage des künftigen Wachstums.

Flagship-Store von L'Oreal in Shanghai: Der Carmignac Portfolio Grandchildren setzt auf hohe und dauerhafte Rentabilität sowie Reinvestition der Gewinne als Grundlage des künftigen Wachstums. | Foto: Imago Images / VCG

Beim Carmignac Portfolio Grandchildren steht langfristiges Denken im Mittelpunkt: Der Fonds investiert weltweit in Qualitätsunternehmen mit solider Rentabilität, starker Innovationskraft und einer klaren Reinvestitionskultur – mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum über Generationen hinweg zu ermöglichen. Die Auswahl der Portfoliotitel erfolgt selektiv: Unternehmen wie Microsoft, Hermès oder Lonza erfüllen höchste Anforderungen an wirtschaftliche Robustheit und nachhaltige Wirkung – und tragen zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bei. So wird aus Vermögensaufbau eine generationenübergreifende Zukunftsinvestition.